Dalgaların yuttuğu kadının ardından altı yıl önceki oğlunun ölümü çıktı

Üç çocuk sahibi olan kadının, altı yıl önce bir oğlunun denizde boğulduğu, bunun üzerine sürekli deniz kenarına gittiği öğrenildi.

İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme sahilinde önceki gün yaşanan olayda, kayalıklarda duran bir kadın aniden gelen dalgalara kapıldı.

Habertürk'te yer alan habere göre, Vatandaşların ihbarı üzerine Deniz Polisi, arama kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışmaların ardından kadının Zeytinburnu açıklarında cansız bedeni bulundu. Genç kadının üzerindense bir kimlik çıkmadı.

Eşi karakola gitti

Aynı günün akşamında Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi’nde yaşayan Adnan Erdoğan, polis merkezine giderek eşi Selime Erdoğan’ın 10 yaşındaki çocuklarını okula bıraktıktan sonra eve dönmediğini bildirdi.Erdoğan “Eşim Selime Erdoğan ile aramızda hiçbir sorun yoktu. Son kavgamızı bir yıl önce ettik. Bu nedenle evi terk etmesi gibi bir durum söz konusu değil” dedi.

Bunun üzerine polis, Adnan Erdoğan’a denizden cesedi çıkarılan kadının üzerinden çıkan kıyafetleri gösterdi. Kıyafetlerin eşine ait olduğunu söylemesi üzerine Erdoğan’a teşhis yaptırıldı.Yapılan teşhisin ardından eşinin cansız bedenini gören Erdoğan, gözyaşlarını tutamadı.

‘Oğlumuzu unutmadı’

Çiftin 6 yıl önce, 2008 yılında Menekşe sahilinde 10 yaşındaki oğullarının denizde boğulduğu, geride 3 çocuğu kalan anneninse bu acıyı atlatamadığı ve sürekli deniz kenarına gittiği belirlendi. Acılı eş, “O olayı eşim hiç unutmadı. Deniz kenarına gider, dalgın dalgın bakardı” dedi. (Habertürk)

