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Dalgalara kapılan 6 gençten 1'i öldü, 5'i kurtarıldı

Kurtarılanlardan ikisinin durumu ciddiyetini koruyor

07 Ağustos 2016 21:28

Bartın'ın İnkum beldesinde denizdeki dalgalara kapılan 6 arkadaştan 1'i boğularak yaşamını yitirirken 5'i kurtarıldı.

DHA’nın haberine göre, olay öğle saatlerinde İnkum tatil beldesinde meydana geldi. Hafta sonu tatili için Ankara'dan İnkum'a gelen 6 arkadaş yüzmek için girdikleri denizde dalgalara kapıldı. Gençlerin çırpınışlarını gören tatilciler cankurtaranlara haber verdi. Görevli cankurtaranlar boğulma tehlikesi geçiren gençleri kurtarmak için seferber oldu. Cankurtaranlar ilk olarak denizden 16 yaşındaki Hüseyin Serin, 20 yaşındaki  Muhammet Çelebi Durmaz ve 15 yaşındaki Sinem Dereli'yi kurtardı. Üç genç olay yerine gelen 112 Acil ekibi tarafından hastaneye sevk edildi. Ardından 17 yaşındaki Melih Yürüdü ve Sercan Dereli ile 15 yaşındaki Yusuf Sala Ünsal ise denizde baygın bulundu. Bu gençler de Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Doktorların tüm çabasına karşın Sercan Dereli yaşamını yitirirken, sağlık durumları krıtik olan Melih Yürüdü ile Yusuf Safa Ünsal yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

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