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Spor

Dalga Sörfü Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ilk 20 içinde yer aldı

Ercan ATA / ANKARA, (DHA) - Türkiye'de yeni kurulan Dalga Sörfü Milli Takımı özel davetiye ile, 8-16 Ekim tarihleri arasında Norveç'te düzenlenen Avrupa Dalga Sörfü Şampiyonası'nda mücadele ediyor

13 Ekim 2017 14:27

Ercan ATA / ANKARA, (DHA) - Türkiye\'de yeni kurulan Dalga Sörfü Milli Takımı özel davetiye ile, 8-16 Ekim tarihleri arasında Norveç\'te düzenlenen Avrupa Dalga Sörfü Şampiyonası\'nda mücadele ediyor.
Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) 2020 Tokyo Olimpiyatları\'nda yer almasına karar verdiği dalga sörfü branşı için oluşturulan Türk Milli Takımı, ikinci defa bir şampiyonada mücadele etti. Erkekler Kısa Tahta Kategorisi\'nde Tunç Üçyıldız, Onat Ersoy, Ömer Tamer Gencay, Efe Güler; Erkekler Uzun Tahta Kategorisi\'nde Yasin Pehlivan ve Kadınlar Kısa Tahta Kategorisi\'nde Aleyna Hadimoğlu Türkiye\'yi temsil etti. Ulaşım nedeniyle şampiyonanın ilk gününe katılamayan milliler, 2\'nci gün yarışlarında ilk 20 içinde yer alarak olimpiyat kotası için mücadele etmeye hak kazandı.
ÜÇYILDIZ: \"PSİKOLOJİK BARİYERİ AŞABİLMEMİZ ÇOK ÖNEMLİ\"
Ülkemizi daha önce Dünya Sörf Şampiyonası\'nda ilk kez temsil eden ve Dalga Sörfü Milli Takımı\'nın takım kaptanlığını yürüten Tunç Üçyıldız, Avrupa Sörf Şampiyonası için yaptığı açıklamada, \"İlk kez katıldığımız Avrupa Şampiyonası\'nda gerekli tecrübeleri takıma kazandırıp, önümüzdeki sene başlayacak olan olimpiyat ön elemelerine altyapı oluşturmak hedefindeyiz. Soğuk iklim ve kasvetli dalgalarla mücadele ettik ve antrenmanlara devam ederek bu deneyimimizi artırıyoruz. Takımın her türlü koşuldaki dalgalara alışabilmesi ve psikolojik bariyeri aşabilmesi çok önemli\" dedi.

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