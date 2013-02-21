Dalga geçilme korkusu gülmeyi unutturuyor

Zürich Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre batı ülkelerinde nüfusun yüzde 2'si ila yüzde 13'ü dalga geçilme korkusu yaşıyor. 73 ülkeden 22 bini kişinin katıldığı 'gelotofobi' (dalga geçilme korkusu) araştırma sonuçlarına göre, Danimarka yüzde 2 ile en düşük, Romanya ise yüzde 13 ile en yüksek orana sahip. Bazı Afrika ve Asya ülkelerinde ise durum çok daha kötü.

Zürich Üniversitesi'nden psikolog Willibald Ruch, "Bunların yarısı hafif belirtiye sahip, yüzde dördü açık, geri kalanı ise çok güçlü belirtiler gösteriyor" dedi.

Bu tarz kişiler, yani kendilerine gülünmesinden ya da dalga geçilmesinden büyük korku duyan gelotofobikler için masum bir gülüş bir işkence gibi gelebiliyor. Çünkü biri güldüğü zaman vücudu kasılıyor. Titremeye başlıyor ve terliyor. İnsanların kendisine güldüğünü düşünüyor. Sonra kaçma refleksi devreye giriyor. Biraz iyi hissederse kaçmamaya çalışıyor. Kendi kendine "sakin olmalısın" diyor.

Şüphesiz kimse kendisine gülünmesinden hoşlanmaz. Ancak psikologlar için önemli olan konu şu: Normal olan nedir ve fobiye ulaşan sınırlar nerede?

Baden-Württemberg'den psikolog Michael Titze, gelotofobiklerde gülünç duruma düşme konusunda paranoyaya varan bir korku olduğunu belirtti. Titze, söz konusu fobinin köklerinin çoğunlukla çocukluğa kadar uzandığını söylerken, özellikle ergenlik döneminde evden yeterli ölçüde bağımsızlığını ilan edemeyen "uslu" çocukların etkilendiği kaydetti.

Aileleri tarafından çok sıkı kontrol edilen bu çocuklar, ebeveynlerinin ifadesiz mimiklerine maruz kalıyor ve duygularını kolayca anlayamıyor. Dolayısıyla çocuklar ileride gülmeyi olumlu duygularla bağdaştıramıyor.

(Deutsche Welle Türkçe)