Dalga elektriği

İngiltere, dalgaların yardımıyla elektrik üretilmesini sağlayan yeni bir sistemi başarıyla hayata geçirdi.



Yeni buluş, temiz enerji üretme amacıyla deniz suyunun yüksek bir noktaya pompalanmasını ve daha sonra yokuş aşağı salıverilmesini içeriyor. Su yüzeyine yerleştirilen ve deniz tabanına bağlı olan dubalar, dalgaların hareketi ile alçalıp yükseldikçe piston görevi görüyor.



Bu sayede oluşan enerji, deniz suyunu düzenli olarak deniz seviyesinden yüksek bir noktada bir yapay göle aktarıyor. Enerjiye ihtiyaç duyulduğunda bu havuzdaki su yokuş aşağı kanallardan salıveriliyor. Elektrik üreten türbinler de yapay su akışı ile çalışmış oluyor.



6 ay süren deneme testlerinden başarıyla geçen sistem, İngiltere'nin 2020 yılına kadar enerji ihtiyacının yüzde 15'ini yenilenebilir kaynaklardan elde etme hedefini başarmasında son derece büyük bir yardımcı olarak görülüyor Bu oran halihazırda sadece yüzde 2 düzeyinde.



Ülkedeki iklim değişikliğine yönelik yeni düzenlemenin bu hafta parlamentodan geçmesi ve haftaya da Kraliçe 2.Elizabeth'in onayına sunulması bekleniyor.