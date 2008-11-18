T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Dalga elektriği

İngiltere, dalgaların yardımıyla elektrik üretilmesini sağlayan yeni bir sistemi başarıyla hayata geçirdi.

18 Kasım 2008 02:00

İngiltere, dalgaların yardımıyla elektrik üretilmesini sağlayan yeni bir sistemi başarıyla hayata geçirdi.

Yeni buluş, temiz enerji üretme amacıyla deniz suyunun yüksek bir noktaya pompalanmasını ve daha sonra yokuş aşağı salıverilmesini içeriyor. Su yüzeyine yerleştirilen ve deniz tabanına bağlı olan dubalar, dalgaların hareketi ile alçalıp yükseldikçe piston görevi görüyor.

Bu sayede oluşan enerji, deniz suyunu düzenli olarak deniz seviyesinden yüksek bir noktada bir yapay göle aktarıyor. Enerjiye ihtiyaç duyulduğunda bu havuzdaki su yokuş aşağı kanallardan salıveriliyor. Elektrik üreten türbinler de yapay su akışı ile çalışmış oluyor.

6 ay süren deneme testlerinden başarıyla geçen sistem, İngiltere'nin 2020 yılına kadar enerji ihtiyacının yüzde 15'ini yenilenebilir kaynaklardan elde etme hedefini başarmasında son derece büyük bir yardımcı olarak görülüyor Bu oran halihazırda sadece yüzde 2 düzeyinde.

Ülkedeki iklim değişikliğine yönelik yeni düzenlemenin bu hafta parlamentodan geçmesi ve haftaya da Kraliçe 2.Elizabeth'in onayına sunulması bekleniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24