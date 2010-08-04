-DALDA ASILI KALAN YAŞLI ÇİFTÇİ ÖLDÜ NİZİP (A.A) - 04.08.2010 - Gaziantep'in Nizip ilçesinde, çıktığı ağaçta dengesini kaybeden ve ayağı dala sıkışan yaşlı çiftçi, uzun süre dalda asılı kalarak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Budak (76), Soylu köyü yakınındaki Taşbaş Tepe Mevkisi'ndeki fıstık bahçesine çalışmaya gitti. Ağaca çıkan Budak, çalıştığı sırada dengesini kaybederek düştü. Ancak ayağının dala sıkışması sonucu asılı kalan yaşlı çiftçi, ayağını sıkıştığı yerden kurtaramadı. Uzun süre dalda asılı kaldığı belirlenen Mustafa Budak, hayatını kaybetti. Yörede bahçesi olan diğer çiftçiler tarafından bulunan Mustafa Budak'ın cesedi, haber verilen jandarmalar tarafından ağaçtan indirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.