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Dünya

Dalay Lama: Yeni Dalay Lama kadın olabilir DARMSALA (A.A)

24 Eylül 2011 20:25

-Dalay Lama: Yeni Dalay Lama kadın olabilir DARMSALA (A.A) - 24.09.2011 - Tibet'in ruhani lideri Dalay Lama, 2 bin 600 yıllık Budist inancına göre başka bedende vücut bulacak yeni Dalay Lama'yı 90 yaşına gelince açıklayabileceğini, onun ilk kez kadın dahi olabileceğini bildirdi. Hindistan'ın kuzeyinde Himaçal Pradeş eyaletinin Darmsala kentinde sürgün hükümetinin başındaki Dalay Lama, Tibet'i 1959'da ilhak eden Çin "kendi Dalay Lamasını tayin etse" de gerçek Lama'nın Darmsala ya da ileride Tibet'in başkenti Lhasa'da açıklanabileceğini belirtti.  Dalay Lama, açıklamasını din bilginlerinin toplantısından sonra yaptı ve 90'ına gelirse yeni Dalay Lamay'la ilgili işlemi yazılı olarak bırakacağını garanti etti. 76 yaşındaki Dalay Lama: "Kim bilir belki yeni Dalay Lama kadın olur" değerlendirmesinde de bulundu. Esas ismi Tenzing Gyatso (Muzaffer Haşmetmeab) olan Dalay Lama'nın unvanı, Hakim Okyanus (Dalay) Bilgesi (Lama) anlamına geliyor.

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