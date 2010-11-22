-DALAY LAMA RUHANİ LİDERLİĞİ BIRAKMAK İSTİYOR YENİ DELHİ (A.A) - 22.11.2010 - Tibet'in sürgündeki ruhani lideri Dalay Lama, birkaç ay içinde "emekli olmayı" ve ölmeden önce ülkesine dönmeyi istediğini söyledi. Hintli gazeteci Karah Thapar'ın Cnn-Ibn televizyonunda yayımlanan "Şeytanın Avukatı" programına konuk olan 76 yaşındaki Dalay Lama, bu konudaki nihai kararın, Tibet'teki bağımsızlık hareketinin siyasi liderleri ve sürgündeki parlamentoyla yapacağı istişarelerin ardından verileceğini de belirtti. Altı ay içinde bulunduğu pozisyonu bırakmayı istediğini ifade eden Dalay Lama, bu konudaki düşüncelerini Tibetli siyasi yöneticilere de aktardığını, bunun dramatize edilmemesi gerektiğini, zaten 2001 yılından bu yana sürgündeki Tibet hareketinin, en önemli kararların siyasi liderlik tarafından alınmasına olanak sağlayan bir mekanizmayı hayata geçirdiğini anlattı. Bu çerçevede, 2001 yılından bu yana "neredeyse emekli olduğunu" ifade eden Dalay Lama, "Demokrasi tarzımızın mümkün olan en iyi şekilde işlemesi için bu faaliyetlerde artık herhangi bir şeklinde yer almamam gerektiğini, o takdirde kendimi daha iyi hissedeceğimi düşünüyorum" diye konuştu. Halefi konusundaki bir soruyu "Aceleye gerek yok" diye yanıtlayan Dalay Lama, "Diğer bir Dalay Lama'da reenkarnasyonuma gerek kalmayabilir ancak birkaç yıl içinde ölecek olursam muhtemelen insanların büyük bir kısmı bu kurumu korumayı isteyecektir" dedi. Dalay Lama, temsil ve koordinasyon faaliyetlerini yerine getiremeyecek kadar yaşlanması durumunda ise kendisine daha genç bir vekilin atanmasının bir çözüm olabileceğini söyledi. Tibet'in ruhani lideri ve Nobel Barış Ödülü sahibi Dalay Lama, 1959 yılından bu yana Hindistan'da sürgünde yaşıyor.