Dalay Lama: Ben bir Marksistim

T24

Dalay Lama, 4 günlük ziyarette bulunmak amacıyla geldiği ABD'nin New York kentinde düzenlediği basın toplantısında, Marksizmin, servetin eşit dağılımı konusuyla ilgilenen, tek, doğru etik ekonomi sistemi olduğunu savundu.Radio City Müzik Salonu'nda öğleden sonra vereceği paralı eğitim seansından önce basının karşısına çıkan 74 yaşındaki Dalay Lama, kendisine yöneltilen, ''verdiği ruhani dersleri almak için insanların para ödemek zorunda olması hakkında ne düşündüğü'' sorusunu, ''Bu organizatörlerle ilgili bir durum. Benimle ilişkisi yok'' diye yanıtladı.Kendisiyle çalışan organizatörlere her zaman biletleri düşük fiyattan satmalarını söylediğini, kendisinin de şahsen hiçbir zaman ödeme kabul etmediğini belirten Dalay Lama, katıldığı toplantılardan elde edilen gelirin bir kısmının açlıkla mücadele ve diğer sahalarda faaliyet gösteren yardım kuruluşlarına aktarıldığını vurguladı.Bazı dostlarının kendisine, hala bir Marksist olduğundan bahsetmemesini istediğine işaret eden Dalay Lama, kendisinin, pek çok Batı demokrasisinin amacının, sosyal hastalıklara katkı sağlayan ekonomik eşitsizlikleri yaratarak ''sadece kar etmek'' olduğuna inandığı için Marksist olduğunu söyledi.Dalay Lama ''Ancak Çin'de olduğu gibi otoriter hükümetlerce uygulanan Marksizm, bağımsız yargının, hür basının ve Çin yönetimindeki Tibet'teki Budistlerin insan haklarının bulunmaması nedeniyle baskıcıdır'' dedi.''Boşluk'' ve ''aydınlanma yolu'' felsefi kavramları hakkında konuşma yapacak olan Dalay Lama'nın eğitim seansı için biletlerin 20 ile 30 dolar arasında satılmasına karşın, internet sitelerinde 700 doları bulan fiyatlardan yeniden satışa sunulduğu belirtiliyor.Dalay Lama'nın bugün ve yarın 4 ayrı eğitim semineri daha vermesi bekleniyor.