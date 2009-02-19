Dalan'dan Çatlı'nın kızlarına burs

Emekli Tuğgeneral Veli Küçük ile eski emniyet müdürü Adil Serdar Saçan'ı makam odasında buluşturan Yeditepe Üniversitesi'nin sahibi Bedrettin Dalan'ın, Abdullah Çatlı'nın iki kızını burslu okuttuğu ortaya çıktı. Dalan, Susurluk'tan önce Çatlı'yı da yakından tanıyordu...



Ergenekon soruşturmasının firari şüphelisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Bedrettin Dalan, Yeni Şafak'ın haberine göre Susurluk kazasında ölen Abdullah Çatlı'nın kızlarını İstek Vakfı'na bağlı okullarda burslu okuttu. Dalan, Çatlı'nın küçük kızı Selcen'i masraflarını karşılayarak kendisine ait kolejde okuturken, büyük kızı Gökçen'e de özel bursu ile Yeditepe Üniversitesi'nde master imkanı tanıdı.



Yeditepe'de master



Abdullah Çatlı, 3 Kasım 1996'daki Susurluk kazasında Emniyet Müdürü Hüseyin Kocadağ ve Gonca Us'la birlikte hayatını kaybettiğinde büyük kızı Gökçen 21, küçük kızı Selcen de 16 yaşındaydı. Abla Gökçen Çatlı, babasının sık sık 'görev' için gittiği Fransa'nın başkenti Paris'e bağlı Poitiers'de ilkokulu bitirdi. Gökçen Çatlı ilkokulun ardından Türkiye'ye dönerek İstanbul Saint Benoit Fransız Koleji'ne gitti. Gökçen Çatlı daha sonra İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü'nde lisansını tamamlayarak Ergenekon firarisi Bedrettin Dalan'ın burs verdiği Yeditepe Üniversitesi'ni tercih etti. Yeditepe Üniversitesi'nin Sosyal Antropoloji bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Gökçen Çatlı, 'uluslararası ilişkiler ve siyaset' üzerine doktora yapmayı planlıyor. Çatlı'nın aynı okulda eğitimine devam edeceği öğrenildi.



İstek Koleji'nden mezun



Abdullah Çatlı'nın küçük kızı Selcen ise babası 1996'daki Susurluk kazasında vefat ettiğinde Bedrettin Dalan'ın vakıf okulunda lise ikinci sınıfta eğitim görüyordu. Selcen Çatlı, Dalan'ın verdiği bursla lise eğitimini tamamlayarak, Beykent Üniversitesi'ne kaydoldu. Radyo Televizyon Sinema bölümünü bitiren Selcen Çatlı daha sonra bir dersanede İngilizce öğretmeni olarak çalışmaya başladı.



Saçan'ın çocuğu da Yeditepe'de okuyor



Bugün Ergenekon'da yargılanan Veli Küçük ile dönemin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şube Müdürü Adil Serdar Saçan'ı barıştırmak için makam odasında buluşturan Bedrettin Dalan'ın, Abdullah Çatlı'nın kızlarına burs vermesi, Susurluk kazasından çok önce Çatlı'yı da tanıdığını ortaya koydu. Ergenekon sanığı Adil Serdar Saçan'ın çocuğu da Yeditepe Ünevirsitesi'nde eğitim görüyor.



100 kişilik liste ilişkileri çözecek



Yeni Şafak muhabirinin “Veli Küçük ile Adil Serdar Saçan'ı makam odanızda görüştürdünüz mü?” sorusu üzerine ABD'ye kaçan Bedrettin Dalan ergenekon soruşturmasının 10. dalgasında gözaltına alınamadı. Yeditepe Üniversitesi'nde saatlerce arama yapan polis, Dalan'ın kasasından 5 silah ve binlerce mermi ele geçirildi. Dalan'ın makam odasındaki bir kasada ise burs verdiği öğrenciler ile ailelerin isim listesi çıktı. İddiaya göre 100 kişilik listede Dalan'ın okullarında bedava okuttuğu üst rütbeli askerler, polis ve ünlü işadamlarının çocukları bulunuyordu. Savcılığın incelediği burs listesinden hareketle Dalan'ın Ergenekon içindeki ilişkilerini çözeceği belirtiliyor.



Dalan polisin eline geçtiği için kendisini tedirgin eden burs listesiyle ilgili olarak bugüne kadar 7 bin öğrenciye burs verdiğini belirterek şunları söylemişti:



“Burslu öğrenciler arasında memurlar, öğretim görevlileri, subay çocukları, emniyet mensuplarının çocukları, yargı mensupları ve yetim çocukları var. Babası hapse konulmuş olanların çocukları da var.”



Hala firari



Ergenekon kapsamında gözaltına alınacağını öğrenince ABD'den bir TV kanalında canlı yayına katılan Dalan “Haftaya geliyorum, polis beni havaalanından alsın” açıklaması yapmıştı. Önce eşinin sağlık sorunları nedeniyle Türkiye'ye dönemeyeceğini açıklayan Dalan daha sonra kendisine yapılan anjiyoyu bahene ederek dönüş tarihini erteledi.

