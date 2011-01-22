T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dalan: 'Tutuklamayın döneyim'

Türkiye'ye dönüş için Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yer alan tutuklanmama garantisi istedi.

22 Ocak 2011 02:00

T24 - Ergenekon sanığı Bedrettin Dalan, Türkiye'ye dönüş için Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yer alan tutuklanmama garantisi istedi. 

Ergenekon davasında, kırmızı bültenle aranmasına karar verilen Bedrettin Dalan, Türkiye'ye dönmek için mahkemeden "tutuklanmama" garantisi istedi. İSTEK Vakfı ve Yeditepe Üniversitesi'nin kurucusu Bedrettin Dalan, Ergenekon operasyonlarının 6 Ocak 2009'da yapılan 10. dalgasında gözaltına alınmak istendi ancak bulunamadı. Sabah gazetesinde yer alan haber şöyle:

Dalan'ın 15 Ekim 2008'de yurtdışına çıktığı anlaşıldı. Basına telefonla yaptığı açıklamada eşinin sağlık durumu nedeniyle Amerika'da olduğunu belirten Dalan, döneceğini söyledi. Ancak Şubat 2009'da eşi geldiği halde, Bedrettin Dalan Türkiye'ye dönmedi. İstanbul Nöbetçi 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Nisan 2010'da Dalan için tutuklama kararı çıkardı. İrticayla Mücadele Eylem Planı davasının 12 Ocak'ta görülen duruşmasında, Bedrettin Dalan'ın yakalanması için "kırmızı bülten" çıkarılmasına hükmedildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davada "silahlı örgüt kurma ve yönetme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından 22.5 yıl ve ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenen Dalan'dan dün bir talep geldi.

Dalan'ın avukatları Celal Ülgen ile Hüseyin Ersöz, mahkemeye dilekçe sundu. Avukatlar, Dalan'a CMK'nın 246'ncı ve 248/7'inci maddesi gereğince tutuklanmama garantisi (güvence belgesi) verilmesini istedi. Dilekçede, CMK 248. maddenin 7. fıkrasının yollaması ile 246. maddenin 1. fıkrası kapsamında tutuklanmayacağı konusunda yasada belirtilen güvence belgesi verilmesi halinde müvekkilimiz ülkeye gelerek ifade verecek ve yargılamanın her aşamasında da yer alacaktır'' görüşlerine yer verildi. 


Not:

Tutuklanmama garantisinin nadir olarak verildiği biliniyor.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24