Dalan: 'Tutuklamayın döneyim'

T24 - Ergenekon sanığı Bedrettin Dalan, Türkiye'ye dönüş için Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yer alan tutuklanmama garantisi istedi.



Ergenekon davasında, kırmızı bültenle aranmasına karar verilen Bedrettin Dalan, Türkiye'ye dönmek için mahkemeden "tutuklanmama" garantisi istedi. İSTEK Vakfı ve Yeditepe Üniversitesi'nin kurucusu Bedrettin Dalan, Ergenekon operasyonlarının 6 Ocak 2009'da yapılan 10. dalgasında gözaltına alınmak istendi ancak bulunamadı. Sabah gazetesinde yer alan haber şöyle:



Dalan'ın 15 Ekim 2008'de yurtdışına çıktığı anlaşıldı. Basına telefonla yaptığı açıklamada eşinin sağlık durumu nedeniyle Amerika'da olduğunu belirten Dalan, döneceğini söyledi. Ancak Şubat 2009'da eşi geldiği halde, Bedrettin Dalan Türkiye'ye dönmedi. İstanbul Nöbetçi 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Nisan 2010'da Dalan için tutuklama kararı çıkardı. İrticayla Mücadele Eylem Planı davasının 12 Ocak'ta görülen duruşmasında, Bedrettin Dalan'ın yakalanması için "kırmızı bülten" çıkarılmasına hükmedildi.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davada "silahlı örgüt kurma ve yönetme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından 22.5 yıl ve ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenen Dalan'dan dün bir talep geldi.



Dalan'ın avukatları Celal Ülgen ile Hüseyin Ersöz, mahkemeye dilekçe sundu. Avukatlar, Dalan'a CMK'nın 246'ncı ve 248/7'inci maddesi gereğince tutuklanmama garantisi (güvence belgesi) verilmesini istedi. Dilekçede, CMK 248. maddenin 7. fıkrasının yollaması ile 246. maddenin 1. fıkrası kapsamında tutuklanmayacağı konusunda yasada belirtilen güvence belgesi verilmesi halinde müvekkilimiz ülkeye gelerek ifade verecek ve yargılamanın her aşamasında da yer alacaktır'' görüşlerine yer verildi.





Not:



Tutuklanmama garantisinin nadir olarak verildiği biliniyor.