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Dalan hakkında kırmızı bülten kararı

Mahkeme heyeti, firari sanık Bedrettin Dalan hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılmasına karar verdi.

13 Ocak 2011 02:00

T24 - “İrtica ile Mücadele Eylem Planı” davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, firari sanık Yeditepe Üniversitesi kurucusu Bedrettin Dalan hakkında kırmızı bülten ile arama kararı çıkarılmasına karar verdi.

Silivri Cezaevi içerisindeki duruşma salonunda görülen davada, sanık ve avukatların taleplerinin alınmasının ardından mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, firari sanık Bedrettin Dalan hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca sanık hakkında atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve sanığın yurt dışında kaçak olmasını göz önüne alarak gıyabında tutuklama müzekkeresi yazılmasına karar verdi.

Aralarında Kurmay Albay Dursun Çiçek’in de bulunduğu tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamı yönünde karar veren heyet duruşmayı 28 Şubat 2011 saat 09.00’a erteledi.


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