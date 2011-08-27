-Dalaman'daki yangın söndürüldü MUĞLA (A.A) - 27.08.2011 - Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve yerden yapılan yoğun müdahalelerle söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Dalaman'ın Akçataş Mahallesi'nde bir kağıt fabrikasının arka kısmındaki yerleşim alanlarının bulunduğu bölgeye yakın yerde çıkan yangın, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin havadan ve yerden yaptıkları yoğun müdahale sonucu söndürüldü. Yangında 7 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü belirten yetkililer, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü kaydettiler.