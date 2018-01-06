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Dalaman İlçe Jandarma Komutanına, FETÖ gözaltısı

Cihan KAYA/DALAMAN(Muğla), (DHA)- KONYA merkezli olarak 27 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, Muğla'nın Dalaman İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen M

06 Ocak 2018 14:56

Cihan KAYA/DALAMAN(Muğla), (DHA)- KONYA merkezli olarak 27 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, Muğla\'nın Dalaman İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen M.A. da gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanan FETÖ/PDY mensubu askeri personel ve bu personele \'mahrem imamlık\' yaptıkları anlaşılan şüphelilerle ilgili, Konya merkezli 27 ilde operasyon başlatıldı. Şüpheliler arasında bulunan Dalaman İlçe Jandarma Komutanı M.A. da gözaltına alındı. Jandarma Üsteğmen M.A., işlemlerinin ardından soruşturmanın merkezi Konya\'ya gönderildi. M.A.\'nın sorgusunun Konya\'da devam ettiği belirtildi.

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