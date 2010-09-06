-DALAMAN HAVALİMANI'NDAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONU MUĞLA (A.A) - 06.09.2010 - Muğla'nın Dalaman Havalimanı'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 kişi, adliyeye sevk edildi. Muğla Emniyet Müdürü Kadir Ay, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Dalaman Havalimanı'ndan İngiltere'ye çıkış yapmak isteyen yabancı uyruklu 4 kişinin valizlerinde yapılan aramada, 29 kilo 520 gram eroin ele geçirildiğini hatırlattı. Kadir Ay, gözaltına alınan 3 Litvanya ve 1 Letonya uyruklunun kurye olarak kullanıldığını belirterek, ''Olayın uluslararası boyutu inceleniyor. Yürütülen soruşturma ve ifade işlemlerinde Letonya ve Litvanya'dan ülkemize ayrı ayrı giriş yapan kuryelerin birbirlerini hiç tanımadıkları tespit edildi. Yakalanan eroinin kuryelere kimler tarafından verildiğini araştırıyoruz. Biz de olayın ardından Dalaman Havalimanı'ndaki kontrollerimizi en üst düzeye çıkardık'' dedi. -KURYELER GAZETE İLANIYLA BULUNMUŞ- Kurye olarak kullanılan 4 kişinin ülkelerinde ekonomik sıkıntı yaşayan kişiler olduğunu dile getiren Ay, şunları söyledi: ''Şahısların uluslararası bir suç örgütü tarafından kendi ülkelerindeki ekonomik sıkıntılarından faydalanarak kandırıldıklarını tespit ettik. 4 kişi de ülkelerindeki yerel gazetelerdeki iş ilanlarından seçilmiş. İş karşılığında şahıslara bin avro önerilmiş. Yakalanan kuryelere para taşıyacakları söylenerek 1 Eylülde farklı uçaklarla İngiltere ve Litvanya'dan İstanbul'a gönderilmişler. Zulalı bölmelere eroin maddesi yerleştirilmiş. Bu kişilere, valizlerin İstanbul'da verildiğini ve suç örgütü tarafından şahısların her birine çok sayıda GSM hattı temin edildiğini tespit ettik. Yakalanan şahısların her biri ayrı ayrı talimatlandırılmış.'' Öte yandan Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade işlemleri tamamlanan Litvanya uyruklu V.P, Z.S. ve R.B. ile Letonya uyruklu R.A. adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde ve diğer malzemeler de basın mensuplarına gösterildi.