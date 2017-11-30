Dalama Yörük Ali Efe Köprüsü açıldı

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler ilçesinde yapımına geçen 12 Mayıs\'ta başlanan Dalama Yörük Ali Efe Köprüsü, törenle hizmete açıldı.

Efeler ilçesindeki Dalama Yörük Ali Efe Köprüsü\'nün açılışına CHP\'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP\'li Bozdoğan Belediye Başkanı Tümer Apaydın, CHP\'li Koçarlı Belediye Başkanı Mutlu Öztürk, Sultanhisar Belediye Başkanı CHP\'li Osman Yıldırımkaya\'nın yanı sıra muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış öncesi konuşma yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, köprünün 11.5 metre genişliğinde,120 metre uzunluğunda olduğunu belirterek, şöyle dedi:

\"2013 yılında yapılan toplantıda bu köprünün eskidiğini, sürekli trafik kazaları yaşandığını söyleyerek benden yenisini yapmamı istediniz. Sözümüzü tuttuk. Efemiz milli mucadelemizin parlayan yıldızlarındandır. Efelerimiz sayesinde bugün bir araya gelebiliyoruz. Onlara olan borcumuzu ödememiz mümkün değil. Onların adlarını yaşatmak bizlerin boynunun borcudur. Dalama Yörük Ali Efe Köprüsü 4 milyon TL\'ye mal oldu. Bu köprü, temelini atarken de dediğim gibi Büyük Menderes\'in üzerinde bir gerdanlık gibi parlayacak. Aydın\'a hizmet üretiriz, yeterki siz destek verin, sizlerin desteği yanımızda olsun.\"

Konuşmanın ardından Dalama Yörük Ali Efe Köprüsü\'nün açılışı dualar eşliğinde yapıldı. Başkan Özlem Çerçioğlu, ilçe belediye başkanları ve Dalamalı kadınlarla birlikte açılış kurdelesini kesti. Açılış sonrasında halka kavurma pilav ikramında bulunuldu.

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