Dalağın alınması işkence sayılmaz!



T24 - Beyoğlu’nda, Mehmet Nezir Çirik adlı gencin 10 Ağustos 2007’de Taksim Polis Merkezi’nde dalağı patlayacak kadar dövülerek yol kenarına atılması ile ilgili 12 polisin ‘ağırlaştırılmış işkence’ savıyla yargılandığı davada skandal bir mütalaa verildi. Savcı, “sanık polislerin iki gence gaz sıktığını, copla vurup yerde tekmelediğini, dayak sonucu bir gencin dalağının alındığını” belirtip, bu davranışlar için, “insan onuru ile bağdaşmayan, kişilerin aşağılanmasına yönelik davranışlar içermediğinden işkence sayılmaz” dedi.

Radikal gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre; Mardinli Nezir Çirik, arkadaşı Arif Kılınç’la beraber, 5 yıl önce Tarlabaşı’nda gözaltına alındı. Üzerinde çakı bulunduğu iddiasıyla Taksim Polis Merkezi’ne götürülen iki şüpheli, nezarethanede sigara içtikleri iddiasıyla dövüldü. İddiaya göre polisler, karakolun önüne gelen Kılınç’ın eşi ve akrabasıyla birlikte iki arkadaşı burada da tekrar dövdü. Bu esnada fenalaşan ve konulduğu polis aracından Dolapdere’de atılan Çirik’in dalağı patlamıştı ve arkadaşlarının yardımıyla kaldırıldığı hastanede dalağı alındı.



Olayla ilgili ilk dava ise ‘polise mukavemet’ iddiasıyla Çirik ve arkadaşına açıldı ancak beraatla sonuçlandı. Polislerle ilgili sorurştuma ise 34 ay sürdü ve 12 polis için, ‘ağırlaştırılmış işkence’ suçlaması ve 6-24 yıl arasında hapis istendi.





İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın son duruşmasında ise duruşma savcısı Osman Çakır,

‘ağırlaştırılmış işkence’ diyen meslektaşının aksine, 7 polis için ‘kasten yaralama’ suçunu yeterli gördü. Çakır’ın şaşırtıcı mütalaası şöyle: “Eylemin kasten yaralama olduğu, insan onuru ile bağdaşmayan, kişilerin aşağılanmasına yol açacak davranışları içermediğinden işkence boyutuna varmadığı...





'Füze Kalkanı Değil Demokratik Lise İstiyoruz'



Malatya’ya kurulacak ‘Füze Kalkanı’nı protesto etmek için geçen cumadan beri Edirne’de çadır kurmaya çalışan ve her defasında polis müdahalesiyle karşılaşan Gençlik Derneği üyeleri dünkü ’final’ eyleminde de karşısında polisi buldu. ‘Füze Kalkanı Değil Demokratik Lise İstiyoruz’ talebiyle kent merkezindeki bir parka çadır kurmak isteyen gençler, dün bir basın açıklamasıyla, 1 saat çadırda oturup eylemlerini bitireceklerini duyurdular. Ancak polis yine müdahale edip 31 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında, cumartesi günü yapılan eylemde, Kocaeli’den gelen babasının, eylemciler arasından zorla aldığı genç kız da vardı. ‘Devlet baba’ da onu eylemden resimdeki gibi ‘çekip aldı’ (Edirne/Radikal)





Berna’ya ‘pankart’tan hapis



14 Mart 2010’da, Başbakan Erdoğan’ın konuşması sırasında “Parasız eğitim istiyoruz” pankartı açan iki kişiden biri olan ve 19 ay tutuklu yargılanan Berna Yılmaz, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde taşıdığı pankart nedeniyle 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı. 8 Mart 2009’da Ankara’da düzenlenen mitinge katılan 17 kişi hakkında ‘örgüt propagandası’ndan dava açıldı.



Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın 13 Aralık’ta görülen 15. duruşmasında, Berna Yılmaz, Bilgehan Karpat, Didem Akman, Ezgi Şahin, Ebru Gürler ve Meliha Kulu’ya 1 yıl 8’er ay hapis cezası verildi. Üniversite öğrencisi Berna Yılmaz, yine öğrenci olan Ferhat Tüzer’le birlikte “Parasız eğitim istiyoruz” pankartı açtıkları için 19 ay cezaevinde kalmıştı.(Ankara/Radikal)





