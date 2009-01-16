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Spor

Dakar'da Sainz şoku

Carlos Sainz, lider olduğu Dakar Rallisi'ne veda etmek zorunda kaldı.

16 Ocak 2009 02:00


Carlos Sainz, lider olduğu Dakar Rallisi'ne veda etmek zorunda kaldı. Yarışın bitimine 3 etap kala gerçekleşen kazada, Sainz'ın co-pilotu yaralandı. 10. etapta kaza geçiren motosikletçi Cristobal Guerrero ise hâlâ komada...

Dakar'da çöl etabından muhteşem kareler

Dakar Rallisi'nde 11. etap yoğun sis nedeniyle koşulamayınca, doğrudan 12. etaba geçildi.

Eski dünya ralli şampiyonu Carlos Sainz, Arjantin topraklarında koşulan özel etabın 79. kilometresinde hendeğe saplandı. Kazada co-pilot Michel Perin omzundan yaralandı. Her 2 sporcu da helikopter ile servis alanına taşındı. Volkswagen'leri ise tamir edilemeyecek duruma geldi. Sainz'ın yarışı yarım bırakması, Mark Miller'ı liderliğe taşıdı.

Bu arada, salı günü kaza geçiren İspanyol motosikletçi Cristobal Guerrero, komadan çıkamadı.

Guerrero'nun öldüğünü öne süren yerel medyanın aksine, doktorlar hayati tehlike içinde olmadığını, yavaş yavaş iyileştiğini söylediler.

Dakar Rallisi'nde geçen hafta meydana gelen bir başka kazada motosikletçi Pascal Terry hayatını kaybetmişti. Fransız sporcunun kaybolduktan 3 gün sonra bulunabilmesi tartışma yaratmıştı.

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