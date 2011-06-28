-DAKAR'DA KAMU BİNALARI ALEV ALEV DAKAR (A.A) - 28.06.2011 - Senegal'in başkenti Dakar'da birçok kamu binası dün akşam ateşe verildi. Bölgedeki AFP muhabiri, Patte d'Oie mahallesinde, devlete ait elektrik kurumu Senelec'in binası ile binanın önünde park halinde bulunan 4 aracın ateşe verildiğini, bunun Dakar ve çevresinde uzun elektrik kesintilerine neden olduğunu belirtti. Parcelles Assainies mahallesinde de kurumun bazı ofislerinin ateşe verildiği, sokakların taş ve molozlarla kaplandığı, valilik binasının yağmalandığı ve buranın da ateşe verildiği bildirildi. Pikine-Guiedavaye banliyösünde ise vergi dairesinin yağmalandığı ve ateşe verildiği belirtilirken, itfaiyenin yangını kontrol altına almaya çalıştığı açıklandı. Kentin neredeyse tamamında lastiklerin yakıldığı, güvenlik güçlerinin göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etmeye çalıştığı belirtildi. Devlet Başkanı Abdullaye Vade'nin yeniden seçilmesini kolaylaştıracak düzenlemeleri de içeren anayasa değişikliği, mecliste görüşülmeden bir gün önce ülkede gösteriler patlak vermişti. Protestoların başladığı 22 Haziran'dan sonra Devlet Başkanı Abdullaye Vade'nin sözcüsü Serigne Mbacke Ndiaye, milletvekillerinin, 2012 yılında yapılacak devlet başkanı seçiminin ilk turda kazanılması için kayıtlı seçmenlerin yüzde 50'sinin yerine yüzde 25'inin oyunun yeterli olmasını öngören maddeyi tekliften çıkardıklarını belirtmişti. Anayasa değişikliği teklifi, bir devlet başkanı yardımcısı ihdas edilmesini de öngörüyor. Muhalifler, her iki maddenin de iktidardaki Vade ailesinin çıkarı için yapılmak istendiğini belirtiyor. Devlet başkanı yardımcısı pozisyonu kabul edilirse 85 yaşındaki Vade'nin en büyük oğlunu yerine atayabileceği, böylelikle aileden birinin halefi olması için bir mekanizma oluşturacağı ileri sürülüyor. Potesto gösterilerinde 13'ü polis 102 kişinin yaralandığı bildiriliyor.