Dakar'da Al Attiyah şoku



Dakar Rallisinin 6. etabı büyük bir sürprize sahne oldu. Otomobil kategorisi lideri Katarlı Al Attiyah etabı birinci bitirmesine rağmen etapta uğraması gereken noktalara uğramayınca yarıştan diskalifiye edildi.





Dakar Rallisi'nde 394 kilometreden 174 kilometreye kısaltılan 6. etabın sonunda otomobil kategorisinde katarlı Saleh Al Attiyah'nın üstünlüğü vardı. Ama Al Attiyah motorunda oluşan sorun nedeniyle etabı daha kısa bir yoldan bitirince uğraması gereken kontrol noktalarına uğramadı. Katarlı sürücü ilk önce etabın galibi ilan edildi ama bu durum kısa sürede anlaşıldı.



Al Attiyah hakkında tam bir soruşturma açılacakken BMW takımı sürücünün yarıştan çekildiğini açıklayarak resmi bir diskalifikasyonun önüne geçse de bu durum anlaşılınca yarıştan diskalifiye edildi.



Etabı ikinci sırada bitiren Giniel De Villiers hem etap galibi oldu, hem de genel klasmanda ilk sıraya yerleşti.



Motosiklet kategorisinde Cyril Despres 2009'un ilk etap zaferini elde etti. Daha önce iki kez Dakar'da zafere ulaşan Cyril Despres ilk etaplarda yaşadığı şanssızlıkların ardından bu etap zaferiyle rahat bir nefes aldı. Genel klasman lideri Marc Coma ise etabı 2 dakika 9 saniye geride 2. sırada bitirirken Jordi Viladoms üçüncü oldu.



Dakar Rallisinde 419 kilometrelik 7. etap Mendoza ile Valparaiso arasında koşulacak.

