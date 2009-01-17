Dakar'da 13. etap koşuldu



Dakar Rallisi'nde Carlos Sainz'in yarış dışı kalmasının ardından liderlik koltuğuna oturan Ginile De Villiers 13. etabı 8. sırada tamamladı. Buna karşın otomobil kategonisinde Villiers'in liderliği sürüyor.



Dakar Rallisi'nin 13. etabının Arjantin toprakları içerisinde La Rioja ile Cordoba arasında 545 kilometre olarak koşulması planlanmıştı. Ancak sağnak yağış nedeniyle parkur 220 kilometreye indirilirken otomobil ve motosiklet kategorisinde liderler değişmedi.



Otomobil kategorisinde etap birinciliğini Mitsubishi ile yarışan Nani Roma aldı. Volkswagen pilotu Giniel De Villiers, parkuru 8. sırada tamamlamasına karşın genel klasmandaki liderliğini korudu.



Motosiklet kategorisinde genel klasman ikincisi Fransız Cyril Despres, etabı ilk sırada tamamladı. Lider Marc Coma ise Despres'in sadece 1 dakika 45 saniye gerisinde ikinciliği elde etti ve genel klasmandaki avantajını korudu.



Kutlu Torunlar'ın Çekilmesinden sonra mücadeleye devam eden tek Türk sporcusu Kemal Merkit ise, etabı 111. sırada tamamladı.

