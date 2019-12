Dakar Rallisi tamamlandı

30. Dakar Rallisi, son etap yarışıyla sona ererken, Jim Beam Türk Takımı'ndan Kemal Merkit, organizasyonu 111. sırada tamamladı.



Cordoba-Buenos Aires arasında toplam 792 kilometrelik mesafede gerçekleştirilen yarışta, Kemal Merkit özel etap kontrol noktalarını 81. ve 76. sırada geçerek özel etabı 77. sırada tamamladı.



Merkit, yarış sonunda genel klasmanda 111. sırada yer aldı.



Rallinin son etabını Helder Rodrigues birinci tamamlarken, İspanyol Marc Coma 2009 Dakar Rallisi'nin motosiklet kategorisi şampiyonu oldu. Fransız Cyril Despres ise 2. sırada yer aldı.



Bu arada 30. Dakar Rallisi'nin finiş seremonisi, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de La Rural Meydanı'nda gerçekleştirilecek.



Zorlu yarışı tamamlamayı başaran Türk sporcu Kemal Merkit, Türk bayrağını finişe ulaştırdığı için büyük gurur yaşadığını belirterek, ''Gönül isterdi ki Jim Beam Türk Takımı olarak Kutlu Torunlar ile birlikte finiş podyumuna çıkalım. Ancak motor sporlarında her an her şey olabiliyor. Yarışın ilk gününden itibaren yaşadığım motor arızaları, çölde gecelememiz ve diğer sorunlara rağmen Dakar'ı bitirmiş olmaktan çok mutluyum. Tüm sponsorlarımıza ve destek veren herkese sonsuz teşekkür ederim'' dedi.



Öte yandan 31 yıllık tarihinde ilk kez Güney Amerika'da gerçekleştirilen Dakar Rallisi'nin, dünyanın en zorlu rallisi olduğu bir kez daha görüldü. 49 ülkeden 217 motosiklet, 30 ATV, 188 otomobil ve 80 kamyonun start aldığı rallide, Patagonya Ovaları, And Dağları ve Atakama Çölü geçildi. Start alan 217 motosikletten 112'si yarışı bitirebildi.