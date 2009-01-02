Dakar Rallisi başlıyor



Dakar Rallisi, Güney Amerika'da ilk defa koşulacak ve son hazırlıklar tamamlanmış durumda. Yarın başlayacak yarışta sporcular 15 günde 9 bin kilometreden fazla yol yapacak.





2009 Dakar Rallisi'nin startı için artık her şey hazır. Ünlü ralli ilk defa Güney Amerikada koşulacak.



Sahra Çölü ve Atlas Dağları yerini Atacama Çölü ve Ant Dağları'na bıraksa da yarışa katılacak takımlar ve sürücüler tanıdık. Ama takımlar ve sürücüler için ilk zorluk Güney Amerika'ya gitmek oldu. 6. kez Dakar Rallisi'ne katılan Volkswagen takımı Dakar yolculuğuna takımın merkezinin bulunduğu Kuzey Almanya'dan başladı. 4 Toureg ilk önce Hollanda'ya oradan da özel kargo uçaklarıyla Buenos Aires'e ulaştı. Arjantin'in başkenti olan Buenos Aires bu sene rallinin hem start hem de bitiş noktası olacak.



Bu senenin en büyük iki doğal engeli Atacama Çölü ve Ant Dağları. Dünyanın en kuru çöllerinden bir olarak bilinen Atacama aynı zamanda dünya üzerindeki en büyük kum tepelerine de evsahipğliği yapıyor.



Yarışçılar ayrıca 2 günü de Ant Dağları'nda geçirecek. Tabii Patagonya bölgesinin zorlu koşullarını da unutmamak gerekiyor. Bu sene de Volkswagen ve bu yarışı 13 kez kazanan Mitsubishi arasında büyük bir mücadele olması bekleniyor.

