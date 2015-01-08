'DAİŞ'e karşı yürütülen direnişe destek vermek barbarlığa vurulacak darbe olacaktır'

Demokratik Toplum Kongresi, Fransa'nın başkenti Paris'te 12 kişinin hayatını kaybettiği, mizah dergisi Charlie Hebdo'ya düzenlenen saldırıya ilişkin, "DAİŞ'e (IŞİD) karşı Kürt Özgürlük Hareketinin yürüttüğü olağanüstü direnişe destek vermek bu barbarlığa vurulacak en büyük darbe olacaktır" ifadelerini kullandı.

Demokratik Toplum Kongresi'nden yapılacn açıklama şöyle:

Değerli Basın Emekçileri

Fransa'da Charlie Hebdo haftalık mizah dergisine yapılan saldırıyla 2'si polis memuru 10'u yazar-çizer aydının katledilmesini nefretle kınıyoruz.

Kürt halkı olarak bu katliamcıları çok iyi tanıyoruz! Bu faşist-barbar çeteler yıllardır Ortadoğu'da uluslararası güçlerin destekleri ile Ortadoğu'yu ve dünyayı kan gölüne boğan, gerçekleştirdikleri vahşet ve korku politikaları ile insanları sindirmeye çalışan aynı güçlerdir. 9 Ocak Paris katliamında Sakine Cansız'ları katledenler de aynı anlayışın sahipleriydiler.

Kobane'de ve Şengal'de bu barbarlığı gerçekleştiren anlayışa karşı, bedenini siper eden halkımız, bu çetelerle savaşırken tüm dünya'ya, DAİŞ çetelerine karşı verilen mücadelenin sadece Kürtlerin değil, tüm dünyanın ve insanlığın ortak sorunu olduğu mesajını vererek büyük tehlikeye dikkat çekmişlerdi.

Halkların varlığına ve ortak yaşam hayallerine kasteden; erkil egemen zihniyetin tekçi zihniyetiyle, kendisi dışındaki tüm inançları yok etmeyi ve katletmeyi amaçlayan DAİŞ ve uzantılarına karşı Kürt Özgürlük Hareketinin yürüttüğü olağanüstü direnişe destek vermek bu barbarlığa vurulacak en büyük darbe olacaktır.

Bu temel de faşist çete güçlerinin Fransa’da Charlie Hebdo haftalık mizah dergisine yönelik yaptığı saldırı ve katliamı şiddetle kınıyor; katliamda yaşamını yitirenlerin ailelerine, Fransız basın camiasına ve Fransız halkına başsağlığı dileğinde bulunuyoruz.

DEMOKRATİK TOPLUM KONGRESİ