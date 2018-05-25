Daire almaya gittiği inşaatta kalp krizi geçirip öldü

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da inşaatı devam binadan daire almaya gelen Adem Zorlu (38), merdivenleri çıkarken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi\'nde meydana geldi. İddilara göre evli 3 cocuk babası Adem Zorlu, Vezirköprü ilçesinden ev satın almak için kent merkezine geldi. Satın almak istediği dairenin inşaatına gelen Adem Zorlu, binanın merdivenlerinden çıkarken 5\'inci katta yere düştü. Çevredeki vatandaşlar tarafından durum sağlık ekiplerine bildirıldi. Olay yerine gelen ambulans Zorlu\'yu çevrede bulunan bir özel hastaneye götürdü. Adem Zorlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Adem Zorlu\'nun kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrasında belli olacağı belirtildi.



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