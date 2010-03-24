Daimler Türkiye'ye de rüşvet verdi mi?

T24 - Alman otomotiv şirketi ve üç yan kuruluşu ABD'de birçok ülkenin hükümetlerine ihaleleri alabilmek için rüşvet vermekle suçlandı. ABD Adalet Bakanlığı en az 22 hükümet yetkilisine rüşvet vermekle suçladığı Daimler'in rüşvet verdiği ülkeler arasında Türkiye'nin de adı geçiyor.



ABD'de açılan bir davanın iddianamesinde dile getirilen suçlamalarda Mercedes-Benz otomobilleri ve kamyonlarını yapan Daimler'in, 1998'den 2008'e dek rüşvet ödemeleri yaptığı iddia ediliyor.



BBC Türkçe'nin haberine göre ABD Adalet Bakanlığı, şirketi en az 22 ülkenin hükümet yetkililerine onmilyonlarca dolar rüşvet vermekle suçlanırken bu ülkeler arasında Çin, Rusya, Mısır, Yunanistan ve Türkiye'nin de bulunduğu iddia ediliyor.



Irak iddiası: Yüz milyon dolarlık ihaleler



Rüşvetlerin, yüz milyonlarca dolarlık ihalelerde hükümetlerin Daimler'in araçlarını satın almaya ikna edilmesi için verildiği kaydediliyor.



Bir suçlamaysa Daimler'in, Birleşmiş Milletler'in Irak'taki petrol karşılığı gıda programını ihlal ederek, Irak hükümeti yetkililerine şirketin araçlarının satın alınması için komisyon ödenmesi.



Bir diğer iddia ise, Türkmenistan'daki bir yetkiliye araç alım ihalesinin şirkete verilmesi için doğum gününde zırhlı bir araç iddia edildiği yönünde.



Amerikan yasaları, ABD'da faaliyet gösteren şirketlerin yabancı ülkelerdeki yetkililere uygunsuz ödemeler yapmasını yasaklıyor.



Reuters şirkete yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, 2006'dan beri Dieter Zetsche'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaptığı şirketin, 185 milyon dolar ceza ödemeye hazırlandığını bildirdi.



Anlaşma sağlanırsa, bu ABD hükümeti ve büyük şirketler arasında yabancı ülkelerde rüşvet ödenmesiyle ilgili bir dizi uzlaşmanın sonuncusu olacak.



Siemens 1.3 milyar dolar ödemeyi kabul etmişti



Siemens geçen Aralık ayında, ABD ve Almanya'daki yolsuzluk soruşturmalarının durdurulması için 1.3 milyar dolar ödemeyi kabul etmişti.



Daimler de daha önce geçmişte yaptığı bazı ödemelerin yasalara aykırı olduğunu kabul etmiş ve yetkililerle işbirliği yaptığını bildirmişti.