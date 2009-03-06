Daimler satışlarında rekor düşüş

Daimler şirketinin araç satışlarında şubat ayında yüzde 25'lik büyük düşüş olduğu bildirildi.



Şirketin satış müdürü Klaus Maier, bugün Stuttgart kentinde yaptığı açıklamada, şubat ayında toplam 72 bin adet Mercedes-Benz, AMG, Smart ve Maybach marka otomobil satışı gerçekleştiğini, bunun da 2008 yılının şubat ayına göre yüzde 25'lik bir düşüş olduğunu belirtti.



Özellikle en fazla rağbet gören Mercedes-Benz otomobilleri satışlarında aynı dönem içinde yüzde 28 oranında bir düşüş kaydettiklerini ifade eden Maier, bu otomobillerden toplam 63 bin 600 adet sattıklarını kaydetti.



Maier, bu yılın ocak ayında satışlardan dolayı şirketi biraz ümitlendiren Smart marka otomobillerin satışının da şubat ayında yüzde 2 oranında düştüğünü, bu otomobillerden 8 bin 600 adet satıldığını sözlerine ekledi.

