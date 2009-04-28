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Ekonomi

Daimler 1.3 milyar Euro zarar açıkladı

28 Nisan 2009 15:09

Dünya çapında tanınan Alman otomobil şirketi Daimler, bu yılın ilk 3 ayında 1,3 milyar avro zarar ettiğini açıkladı.

Şirket tarafından bugün Stuttgart kentinde yapılan açıklamada, bu yılın ilk 3 aylık döneminde şirketin 1,3 milyar avro zarar ettiği, bu nedenle bu yıl içinde 4 milyar avroluk tasarruf yapılmasının planlandığı bildirildi.

Şirketin bu yılın ilk 3 ayında dünya çapında 332 bin 300 adet otomobil sattığı, bu rakamın geçen yılın aynı dönemine göre üçte bir oranında daha az olduğu ve cironun da aynı dönemde 24 milyar avrodan 18,7 milyar avroya düştüğü belirtildi.

Daimler, geçen yılın ilk 3 ayında 1,3 milyar Euro kazanç sağlamıştı.

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