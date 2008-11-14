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Yaşam

Daimi veliaht 60 oluyor

Bugün 60. doğum gününü kutlayacak olan İngiltere Veliaht Prensi Charles, Galler Prensi olarak görevinden pek zevk almadığını ama ülkesine faydalı olmak için uğraştı

14 Kasım 2008 02:00

Bugün 60. doğumgününü kutlayacak olan İngiltere Veliaht Prensi Charles, BBC’nin hazırladığı belgesel filmde Galler Prensi olarak görevinden pek zevk almadığını ama ülkesine faydalı olmak için uğraştığını söyledi.

Charles, "Galler Prensi olarak işinizden memnun musunuz?" sorusuna biraz düşündükten sonra "Aslında bilmiyorum. Belki bazı yönlerini. Ben her zaman, elimden geldiği kadar çok insana yardım etmek zorundaymışım gibi hissettim" şeklinde yanıt verdi.

Prens Charles, kral olduktan sonra global ısınma gibi konularda şimdi olduğu kadar yüksek sesle konuşup konuşmayacağı sorusuna ise "Tam aynı şekilde olmaz herhalde. Bu tür konular eğer oğullarım tarafından gündeme getirilirse çok hoş olurdu, ama bu tabii onların ne kadar ilgisini çektiğine bağlı" dedi. Kendisini "Kafasında devamlı fikirler uçuşan biri" diye tanımlayan Prens Charles, "İnsanların uğraştığım şeylerin aslında delice olmadığını farketmelerini arzuluyorum. Ruh sağlığımı korumak için bahçıvanlık yapıyorum, yürüyüşe çıkıyorum" dedi.

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