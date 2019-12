Var mısın yok musun’ da kasayı temsil eden Hamdi Bey’in her zaman kazanıyor olmasının, yani 500 bin TL’yi hiçbir zaman kaptırmamış olmasının sebebi nedir?



'Var mısın yok musun?' un pazar akşamki bölümünde Sakarya'lı yarışmacı İhsan , bankacı Hamdi Bey’in 220 bin TL’lik teklifini reddedip kutusuna giderek yine kasanın kazanmasını sağlamış oldu ; kutusunda 500 bin değil 100 bin TL vardı.



250 Bölümdür hep kasanın sahibi bankacı Hamdi Bey yani program kazanıyor .Kasanın yenilmezliği durumunu Sakarya’lı yarışmacı İhsan , Pazar akşamı( eğer şans diye bir şey varsa ) kanıtladı ve 120 bin TL kaybetti; böylece Hamdi Bey’e yani kasaya 400 bin TL kazandırdı.



Bilimsel bir açıklaması yok tabii ki bunun ama taraf gazetesindeki yazıda anlatılanlar şu şekilde:



‘ Tarih içindeki gözlem, kasa sahibinin yani paranın istisnalar hariç yüksek bir oranda hep kazandığını gösteriyor.



Bu tür oyunlarda geçerli olan altın kural ‘ daima kasa kazanır (the hause always wins) kuralıdır.



Kasa , insanı insandan iyi tanır.

Kasa güçlüdür.

Kasa her zaman daha iyi hesap kitap yapar.

Kasa inan psikolojisini daha iyi bilir.

Kasa daha iyi taktik uygular .

Kasa kuruşundan vazgeçmez..

Kasa yenilmez olandır.

Kasa arada bir yenilmeyi ister, ama bu sadece oyunun devamı içindir.



Para oyunlarında bu her zaman böyledir:



‘Her varım demek kasa için kardayım demektir, her yokum demek ise kasa için bir tehdittir’