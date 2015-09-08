Daily Telegraph: Türkiye'yle Suriyeli Kürtlerin çatışma riski artıyor

Daily Telegraph gazetesi, 16 askerin hayatını kaybettiği Dağlıca saldırısıyla ilgili haberinde, PKK’yla savaşın şiddetlenmesinin, Suriye’de IŞİD’e karşı aynı saflarda olması gereken Türkiye’yle Suriyeli Kürt milisler arasında çatışma riskini artırdığını yazdı.

Gazete, Türk savaş uçaklarının, Temmuz’da ateşkesin bozulmasından sonraki en büyük saldırısını düzenleyen PKK’ya Irak’taki hedefleri vurarak karşılık verdiğini, Irak sınırındaki bölgeye helikopterlerle özel birliklerin indirildiğini belirtti.

BBC Türkçe'nin çevirisine göre, haber özetle şöyle:

“Türk ordusu 16 askerin hayatını kaybettiğini söylerken PKK’yla bağlantılı bir internet sitesi bu sayıyı 32 olarak verdi. Başbakan Ahmet Davuoğlu, PKK’nın dağlardan temizleneceğini söyledi. Güneydoğu’daki çatışmaların Temmuz’dan bu yana şiddetlenmesiyle bugüne kadar 40 binden fazla insanın öldüğü savaş yeni bir boyut kazandı.”

'Ekonomik bedel'

“Türkiye 2013’te Kürtlerle tarihi bir uzlaşıya varmıştı. 30 yıllık savaşın ardından barışı sağlamak için Kürtlerin haklarını genişletme vaadinde bulunmuştu. Ancak anlaşma bu yıl Türkiye’nin IŞİD politikasına ilişkin karşılıklı suçlamalar yüzünden bozuldu. Iraklı Kürtler IŞİD’e karşı ön saflarda oldu. Gerilim Suriye’de IŞİD’e karşı aynı saflarda olması gereken Türkiye’yle Suriyeli Kürt milisler arasında çatışma riskini artırıyor.”

“Türk lirası (dolar karşısında) tüm zamanların en düşük seviyesine indi. Bu, savaşta Türkiye’nin ödediği ekonomik bedeli gösteriyor.”