Daily Telegraph: Suriye, Türkiye'nin son müdahalesiyle daha da içinden çıkılmaz bir hâl aldı

İngiltere basınında Suriye'deki gelişmeler ve Türkiye'nin oynadığı etkin rol geniş yer bulmaya devam ediyor.

Daily Telegraph gazetesi, Ankara'nın YPG'ye katılan İngiltere vatandaşlarını 'terörist' olarak tanımladığını ve çatışmalar sırasında karşı karşıya gelinmesi durumunda Türk ordusunun İngiltere vatandaşı YPG'lilere 'terörist muamelesi' yapacağını aktarıyor:

"Ankara olası can kayıplarının İngiltere'nin sorumluluğu olacağını ifade ediyor.

"Suriye'nin kuzeyinde IŞİD'e karşı YPG saflarında savaşan en az 6 İngiltere vatandaşı var. Ankara'dan gelen açıklamalar, NATO üyesi Türk askerinin İngiltere vatandaşlarının üstüne ateş açabileceği sinyalini veriyor.

"Haftasonu Türkiye tarafından açılan topçu ateşinin İngiltere vatandaşı gönüllülerin de bulunduğu mevzilerin çok yakınına düştüğü tahmin ediliyor.

"Gönüllülerin yanı sıra YPG'ye danışmanlık yapan İngiliz özel kuvvetleri de Türkiye'nin açtığı ateşin hedefi olma riskiyle karşı karşıya.

"Zaten karmaşık olan Suriye'deki çatışma ortamı, Türkiye'nin son müdahalesiyle daha da içinden çıkılmaz bir hal almışa benziyor."

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gazetesindeyse Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan yapılan kitlesel tasfiyeler nedeniyle Brüksel ve Ankara arasındaki göçmen anlaşmasının durma noktasına geldiği ifade ediliyor.

"Türkiye darbe girişimi sonrasında Yunanistan'daki yaklaşık 12 irtibat subayını geri çekti.

"Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Avrupa temsilcisi Vincent Cochetel, irtibat subayları olmadan Türkiye'ye iadelerin imkansız olduğunu ifade ediyor ve anlaşmanın işleyemez hale geldiğini belirtiyor.

"Cochetel, 'Anlaşmanın bazı ayakları fiilen askıya alınmış durumda' diyor.

"Yeni irtibat subaylarının ne zaman gönderilebileceği konusunda Türkiye'den herhangi bir açıklama gelmiş değil.

"Ancak AB Bakanı Ömer Çelik, Türk vatandaşlarına Avrupa'da vizesiz dolaşım serbestisinin verilmemesi halinde anlaşmanın çökeceğini bir kez daha yineledi.

"Elde edilen veriler, anlaşmanın fiilen askıya alınmasından bu yana Yunan adalarına gelenlerin sayısında artış olduğunu da ortaya koyuyor.

gazetesinin baş sayfasında ise Alan Kurdi'nin ölüm yıldönümü var:

"Kuzey Yunanistan'daki bir mülteci kampında uzun bekleyişine devam eden Suriyeli taksi şoförü Muhammed Muhammed, Alan Kurdi'nin bir fotoğrafını çıkarıp gösteriyor. Avrupalıların krize yaklaşımının hiç değişmediğini söylüyor:

"Muhammed yaşadıklarını 'Alan denizde öldü. Ancak buradaki binlerce çocuktan hiçbir farkı yok. Buradakiler de Yunanistan'da ölüyor."

"Alan'ın sahilde yatan cansız bedeninin fotoğrafı ilk ortaya çıktığında büyük ses getirmişti. Olaydan iki gün sonra Almanya yeni mülteci planını açıkladı. Mültecilere karşı tutumuyla bilinen medya kuruluşları dahi Alan'ın fotoğrafı karşısında duruşlarını yumuşatmak zorunda kaldı.

"Ancak bir yıl sonra geriye dönüp bakıldığında gösterilen tüm çabaların geçici olduğu anlaşılıyor. Balkan ülkeleri sınırlarını mültecilere kapatmış durumda.

"Avrupa genelinde göç karşıtı sağın yükselmesi ve insanların göçmenlerle terör saldırılarını yan yana görmesi, Avrupa'nın mülteci krizi karşısındaki duruşunu insani yardım çerçevesinden çıkarmış durumda."