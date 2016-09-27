Daily Telegraph: 'İngiltere Menajeri satılık'

İngiliz Daily Telegraph gazetesi, henüz yazın göreve başlayan Milli Takım Menajeri Sam Allardyce'ı, futbolcuların temsil haklarının üçüncü şahıslara devrini önleyen kuralların "aşılması" için danışmanlık yapmak ve bunun karşılığında 400 bin sterlin (yaklaşık yarım milyon dolar) ücret istemekle suçladı.

İngiltere Futbol Federasyonu gazetenin iddialarını soruşturuyor. Federasyon, Daily Telegraph'dan, elindeki görüntüleri göndermesini istedi.

Daily Telegraph gazetesi bugün "İngiltere Menajeri satılık" manşetiyle çıktı.

Gazete, kendilerini Uzak Doğulu bir şirketin temsilcisi olarak tanıtan muhabirlerinin Allardyce'la görüştüğünü; ücret isteyen Allardyce'ın muhabirlerden, federasyon yetkilierinden onay alabileceğini söylediğini yazdı.

Daily Telegraph, görüşmenin gizli çekilmiş videosunu da internet sayfasına koydu.

Gazeteye göre, 61 yaşındaki Sam Allardyce görevden alınabilir.

Sam Allardyce ise henüz suçlamalarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Allardyce şu ana dek İngiltere'nin başında sadece bir resmi maça çıktı. İngiltere ay başında 2018 Dünya Kupası grup eleme maçında Slovakya'yı 1-0 mağlup etti.

İngiltere, Pazar günü Malta ile Londra'daki Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Daily Telegraph'ın haberine göre, söz konusu görüşme Allardyce'ın son Avrupa Futbol Şampiyonası sonrası İngiltere Menajeri olmasından hemen sonra yapılmış.

Sam Allardyce görüşmede, 2008'de getirilen ve üçüncü tarafların futbolculara sahip olmalarını yasaklayan kuralları aşmanın "hiç sorun olmadığını" söylüyor.

Üçüncü tarafların futbolculara sahip olması futbolda "kölelik" olarak tanımlanıyor.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) geçen y bu uygulamayı yasaklamıştı.