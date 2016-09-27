T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Daily Telegraph: 'İngiltere Menajeri satılık'

İngiliz Daily Telegraph gazetesi, Sam Allardyce'ı, futbolcuların temsil haklarının üçüncü şahıslara devrini önleyen kuralların "aşılması" için danışmanlık yapmak ve bunun karşılığında yaklaşık yarım milyon dolar ücret istemekle suçladı. İngiltere Futbol F

27 Eylül 2016 17:34

İngiliz Daily Telegraph gazetesi, henüz yazın göreve başlayan Milli Takım Menajeri Sam Allardyce'ı, futbolcuların temsil haklarının üçüncü şahıslara devrini önleyen kuralların "aşılması" için danışmanlık yapmak ve bunun karşılığında 400 bin sterlin (yaklaşık yarım milyon dolar) ücret istemekle suçladı.

İngiltere Futbol Federasyonu gazetenin iddialarını soruşturuyor. Federasyon, Daily Telegraph'dan, elindeki görüntüleri göndermesini istedi.

Daily Telegraph gazetesi bugün "İngiltere Menajeri satılık" manşetiyle çıktı.

Gazete, kendilerini Uzak Doğulu bir şirketin temsilcisi olarak tanıtan muhabirlerinin Allardyce'la görüştüğünü; ücret isteyen Allardyce'ın muhabirlerden, federasyon yetkilierinden onay alabileceğini söylediğini yazdı.

Daily Telegraph, görüşmenin gizli çekilmiş videosunu da internet sayfasına koydu.

Gazeteye göre, 61 yaşındaki Sam Allardyce görevden alınabilir.

Sam Allardyce ise henüz suçlamalarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Allardyce şu ana dek İngiltere'nin başında sadece bir resmi maça çıktı. İngiltere ay başında 2018 Dünya Kupası grup eleme maçında Slovakya'yı 1-0 mağlup etti.

İngiltere, Pazar günü Malta ile Londra'daki Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Daily Telegraph'ın haberine göre, söz konusu görüşme Allardyce'ın son Avrupa Futbol Şampiyonası sonrası İngiltere Menajeri olmasından hemen sonra yapılmış.

Sam Allardyce görüşmede, 2008'de getirilen ve üçüncü tarafların futbolculara sahip olmalarını yasaklayan kuralları aşmanın "hiç sorun olmadığını" söylüyor.

Üçüncü tarafların futbolculara sahip olması futbolda "kölelik" olarak tanımlanıyor.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) geçen y bu uygulamayı yasaklamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Daily TelegraphSam AllardyceFutbol FederasyonuMilli Takım Menajeri Sam AllardyceFederasyon Daily TelegraphTelegraphMenajeriUzak DoğuluAllardyceDünya KupasıSlovakyaPazarMaltaLondra Wembley StadyumuAvrupa FutbolFutbol

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24