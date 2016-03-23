Daily Telegraph: Belçika polisi IŞİD'in bomba yapım uzmanının peşinde

İngiltere'de yayınlanan Daily Telegraph gazetesi, Kasım 2015'teki Paris saldırılarında kullanılan bombaları imal ettiği sanılan Belçika vatandaşı Najim Laachraoui'nin dün Brüksel'de yeniden ortaya çıktığını ve hem havalimanındaki hem de metro istasyonundaki saldırıları organize ettiğini yazıyor.

"24 yaşındaki IŞİD militanı Laachraoui Avrupa'nın en çok aranan ismi. Geçen yıl gizlice Suriye'den Belçika'ya girmişti. Dün gece saatlerinde Belçika Emniyeti'nin basına verdiği güvenlik kamerası görüntüsünde yer alan üç zanlıdan birisi olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

Fotoğraftaki siyah kazaklı iki kişinin üzerlerindeki bomba düzeneğini patlatarak öldüğü, beyaz ceketli ve şapkalı zanlınınsa üzerindeki bomba düzeneğini çıkarıp havalimanından kaçtığı sanılıyor.

Polisin dün gece gerçekleştirdiği baskınlar Brüksel'in Schaerbeck bölgesinde yoğunlaşmıştı. Laachraoui de Schaerbeckkökenli birisi.

Ayrıca Paris saldırılarından haftalar önce yine Schaerbeck'te bir bomba imalat merkezi oluşturduğu biliniyor. Polisin elindeki bir diğer ipucu ise bomba tiplerinin benzerliği. Brüksel saldırılarında kullanılan 'Şeytanın annesi' lakaplı intihar saldırısı bombaları, Paris'te kullanılan bombalarla aynı tipteydi. Schaerbeck'te yapılan baskınlarda bir adreste içi çivilerle doldurulmuş bir bomba, kimyasal malzemeler ve bir de IŞİD bayrağı buldu.

“Abdeslam'la birlikte Belçika'ya girdi”

"Ancak güvenlik güçlerinin endişesi, Najim Laachraoui'nin IŞİD tarafından Avrupa'ya gönderilen tek bomba yapım uzmanı olmayabileceği ihtimali."Katolik lisesine giden ve üniversitede elektromekanik bölümünde okurken Suriye'ye giden Laachraoui, geri dönerken Paris saldırısından haftalar Belçika sınırında polis tarafından durdurulmuş ve kısa bir süre ifadesi alınmıştı.

Laachraoui'nin turist olduğuna ikna olan Belçika polisi, IŞİD militanının ülkeye girişine izin vermişti. Laachraoui'nin bulunduğu arabada, Brüksel saldırılarından günler önce yakalanan Paris saldırısı zanlısı Abdeslam da vardı. Belçika'ya sahte kimliklerle giriş yapan Laachraoui'nin Paris saldırısıyla bağlantılı olduğu ise henüz Pazartesi günü açıklanmıştı. Ertesi gün ise Brüksel saldırıları gerçekleşti."