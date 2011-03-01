T24 LogoT24 Logo
Dünya

Daily Telegraph Başbakan'dan özür diledi

Daily Telegraph gazetesi, AKP hükümetinin İran’dan 25 milyon dolar bağış aldığına yönelik haberi için Erdoğan’dan özür diledi.

01 Mart 2011 02:00

T24 - İngiliz Daily Telegraph gazetesi, 14 Eylül 2010 tarihinde yayımlanan ve AKP hükümetinin İran’dan 25 milyon dolar bağış aldığına yönelik haberi için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’dan özür diledi.

Gazetenin internet sitesinde yayımlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
  
“14 Eylül tarihine yayımlanan, ‘İran Türkiye’nin iktidar partisine 25 milyon dolar bağışladı’ başlıklı haberde, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, ‘uygun olmayan görüşmelerde bulunduğu ve yaklaşan genel seçimler için Ak Parti’nin seçim kampanyasını ileri taşımak adına İran’dan 25 milyon dolar bağış kabul ettiğine’ yönelik yanlış bir beyanda bulunduk. Yanlış yönlendirilmiş olduğumuzu ve iddianın doğru olmadığını kabul ediyoruz. Ne Başbakan Erdoğan, ne de partisi böyle bir görüşmede bulundu ne de İran’dan her hangi bir bağış kabul etti. Başbakan Erdoğan’dan özür dileriz.”

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24