Daily Telegraph Başbakan'dan özür diledi

T24 - İngiliz Daily Telegraph gazetesi, 14 Eylül 2010 tarihinde yayımlanan ve AKP hükümetinin İran’dan 25 milyon dolar bağış aldığına yönelik haberi için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’dan özür diledi.

Gazetenin internet sitesinde yayımlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



“14 Eylül tarihine yayımlanan, ‘İran Türkiye’nin iktidar partisine 25 milyon dolar bağışladı’ başlıklı haberde, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, ‘uygun olmayan görüşmelerde bulunduğu ve yaklaşan genel seçimler için Ak Parti’nin seçim kampanyasını ileri taşımak adına İran’dan 25 milyon dolar bağış kabul ettiğine’ yönelik yanlış bir beyanda bulunduk. Yanlış yönlendirilmiş olduğumuzu ve iddianın doğru olmadığını kabul ediyoruz. Ne Başbakan Erdoğan, ne de partisi böyle bir görüşmede bulundu ne de İran’dan her hangi bir bağış kabul etti. Başbakan Erdoğan’dan özür dileriz.”



