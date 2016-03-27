Daily Mirror: Sneijder Türkiye'den uzaklaştığı için mutlu

İngiltere'nin popüler gazetelerinden Daily Mirror Hollandalı yıldız Wesley Sneijder'in Türkiye'deki terör olaylarından olumsuz etkilendiğini ve milli takım arasında Türkiye'den uzaklaştığı için mutlu olduğunu iddia etti.

NTV'nin haberine göre, Fransa ile yapılan hazırlık maçı için ülkesi Hollanda'ya giden Sneijder, terör saldırılarından ötürü son dönemde Türkiye'de zor günler geçirdiğini söyledi. Galatasaraylı yıldız "Ailemin yaşananlardan sonra sokağa çıkmasını istemedim. Bu yüzden şu anda İstanbul'da değiller. İstanbul'daki saldırı evime yakın bir yerde oldu. Terör saldırıları dünyanın her yerinde oluyor ama yakınınızda yaşanınca daha çok etkileniyorsunuz. O yüzden şu an Hollanda'da bulunduğum için mutluyum" diye konuştu.