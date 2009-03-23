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Ekonomi

Daily Mail’in 1000 çalışanı işsiz kaldı

İngiltere'deki Daily Mail gazetecilik grubu 1000 çalışanının işine son verdi.

23 Mart 2009 02:00

İngiltere'deki Daily Mail gazetecilik grubu 1000 çalışanının işine son verdi.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, Daily Mail grubunun giderek azalan reklam gelirlerinden etkilendiği ve bu kararı almak zorunda kaldığı bildirildi.

İşten çıkarılanların büyük bölümünün, Daily Mail grubu altında bölgesel olarak faaliyet gösteren Northcliffe Media adlı şirketin çalışanları olduğu ve işten çıkarmaların, geçen kasımda tahmin edilenin iki katı olduğu belirtildi.

Northcliffe Media adlı şirket orta ve güney İngiltere'deki 113 gazetenin basımını yapıyor ve her hafta 4.1 milyon gazete basıyordu.

Gruptan yapılan açıklamada, yılın ilk çeyreğinde yaşanan güçlüklere de işaret edildi ve 2009 yılının ilk yarısında şirket kârlarında "önemli" oranda düşüş beklendiği kaydedildi.

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