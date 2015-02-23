Daily Mail'den kadınlara uyarı: Türkiye'ye tek başınıza gitmeyin!

Ünlü İngiliz gazetesi Daily Mail kadınların Türkiye'de tecavüze uğrama olasılığı olduğunu ileri sürerek Türkiye'ye yalnız tatile gitmeyin çağrısı yaptı.

International Women's Travel Center sitesinin kurucularından Julie Kreutzer tarafından yapılan haberde, Türkiye dünyada kadınlar için tek başına tatil yapılacak en tehlikeli 10 ülkesi arasında gösterildi.

Gazete buna gerekçe olarak Mersin'de kaçırılarak vahşice katledilen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın olayını gösterdi. Daily Mail gazetesi ayrıca, Türkiye'de kadına tecavüz olayının halen Türk halkı arasında bir tabu olduğunu savundu. Türkiye ile birlikte listeye giren 10 ülkenin adları ise şöyle sıralandı. Hindistan,Brezilya, Taylandiya,Mısır,Kolombiya,Güney Afrika, Fas,Meksika ve Kenya.