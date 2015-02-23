T24 LogoT24 Logo
Gündem

Daily Mail'den kadınlara uyarı: Türkiye'ye tek başınıza gitmeyin!

Daily Mail yazarı, kadınlar için 'tek başına tatil yapılacak en tehlikeli 10 ülke' listesi hazırladı

23 Şubat 2015 19:47

Ünlü İngiliz gazetesi Daily Mail kadınların Türkiye'de tecavüze uğrama olasılığı olduğunu ileri sürerek Türkiye'ye yalnız tatile gitmeyin çağrısı yaptı.

International Women's Travel Center  sitesinin kurucularından Julie Kreutzer tarafından yapılan haberde, Türkiye dünyada kadınlar için tek başına tatil yapılacak en tehlikeli 10 ülkesi arasında gösterildi.

Gazete buna gerekçe olarak Mersin'de kaçırılarak vahşice katledilen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın olayını gösterdi. Daily Mail gazetesi ayrıca, Türkiye'de kadına tecavüz olayının halen Türk halkı arasında bir tabu olduğunu savundu. Türkiye ile birlikte listeye giren 10 ülkenin adları ise şöyle sıralandı. Hindistan,Brezilya, Taylandiya,Mısır,Kolombiya,Güney Afrika, Fas,Meksika ve Kenya.

ETİKETLER

daily mailkadınturisttecavüztaciztatil

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24