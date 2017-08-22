Daily Mail: Samir Nasri'nin Antalyaspor'a maliyeti 13.2 milyon Pound

İngiliz gazetesi Daily Mail, Antalyaspor'a transfer olan Fransız yıldız Samir Nasri'nin maliyetinin 13.2 milyon Pound olduğunu yazdı.

Daily Mail'de yer alan habere göre sözleşmesi 6 ay sonra sona erecek olan 30 yaşındaki Fransız futbolcunun bonservisi için Manchester City'e 3.2 milyon Pound ödeyecekken, oyuncuya 2 yıl için bonuslarla birlikte 10 milyon Pound'dan fazla bir rakam verecek.

Antalyaspor'un Manchester City'den transfer ettiği Samir Nasri, Transfermarkt verilerine göre 16 milyon Euro rakamıyla Süper Lig'in şu an için en değerli futbolcusu.