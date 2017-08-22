T24 LogoT24 Logo
Spor

Daily Mail: Samir Nasri'nin Antalyaspor'a maliyeti 13.2 milyon Pound

30 yaşındaki Fransız yıldız, 16 milyon Euro'yla ligin en değerli futbolcusu

22 Ağustos 2017 12:51

İngiliz gazetesi Daily Mail, Antalyaspor'a transfer olan Fransız yıldız Samir Nasri'nin maliyetinin 13.2 milyon Pound olduğunu yazdı.

Daily Mail'de yer alan habere göre sözleşmesi 6 ay sonra sona erecek olan 30 yaşındaki Fransız futbolcunun bonservisi için Manchester City'e 3.2 milyon Pound ödeyecekken, oyuncuya 2 yıl için bonuslarla birlikte 10 milyon Pound'dan fazla bir rakam verecek.

Antalyaspor'un Manchester City'den transfer ettiği Samir Nasri, Transfermarkt verilerine göre 16 milyon Euro rakamıyla Süper Lig'in şu an için en değerli futbolcusu.

ETİKETLER

SamirNasriAntalyaspormaliyetpoundmilyonne kadarkazanacak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24