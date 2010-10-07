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Ekonomi

DAİHATSU 880 BİN ARACI GERİ ÇAĞIRIYOR TOKYO (A.A)

07 Ekim 2010 16:39

-DAİHATSU 880 BİN ARACI GERİ ÇAĞIRIYOR TOKYO (A.A) - 07.10.2010 - Toyota'ya bağlı otomotiv şirketi Daihatsu, hatalı kapı aynaları yüzünden Japonya'da 880 binden fazla aracını geri çağırıyor.  Japonya Ulaştırma Bakanlığı, kapı aynalarının montajının iyi olmaması nedeniyle düşebilme ihtimali üzerine Daihatsu şirketinin 882 bin 6 aracı geri çağırdığını açıkladı. Açıklamada, bu sorun yüzünden sadece Japonya'daki araçların geri çağrıldığı belirtildi. Dünyanın en büyük otomotiv şirketi Toyota, Daihatsu'nun yüzde 51,3 hissesine sahip bulunuyor.

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