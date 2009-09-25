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Kültür-Sanat

'Daha yapılacak çok iş var'

Mahsun Kırmızıgül, 'Güneşi Gördüm'ün Oscar aday adayı olmasının ardından daha yapılacak çok iş olduğunu söyledi.

25 Eylül 2009 03:00

Mahsun Kırmızıgül, 'Güneşi Gördüm'ün Oscar aday adayı olmasının ardından yaptığı açıklamada , Oscar'a aday olmanın güzel olduğunu, ama daha yapılacak çok iş olduğunu söyledi.

Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği 'Güneşi Gördüm'ün, Yabancı Dilde En İyi Film dalında Oscar aday adayı olmasının ardından Boyut Film'den yapılan açıklamada, sinema alanında verilen dünyanın en prestijli Akademi Ödülleri'nde bu yıl ''Güneşi Gördüm'' filminin aday adayı olarak kabul edilmesinden filmin yönetmeni, senaristi ve başrol oyuncuları arasında yer alan Mahsun Kırmızıgül'ün çok mutlu olduğu ifade edildi.

Türkiyemizin hikayesi

Filmi izleyen milyonlara teşekkür ettiği belirtilen Kırmızıgül'ün şu görüşlerine yer verildi: ''Oscar'a aday olmak güzel, ama yapılacak çok işimiz var. Bu daha başlangıç. Amerika'da Oscar adaylığı için yapılan lobilerin farkındayız. Bu konuda bize insanların katkısını bekliyoruz. Bu filmi çekerken de söylemiştim. Bu filmde anlatılanlar hepimizin, Türkiyemizin hikayesidir. Bu film hepimizin filmidir.''

Yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı ''Güneşi Gördüm'' filminin, yoğun istek üzerine Ankara, Afyon, Batman, Bursa, Erzurum, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmit, Kayseri, Manisa, Mersin, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Tokat'ta yeniden vizyona girdiği belirtilen açıklamada, ''filmin, Demokratik Açılım'ın başlama sürecini tetiklediği'' ve toplam 2 milyon 500 bin izleyiciye ulaştığı kaydedildi.

'Güneşi Gördüm'de son 25 yıla dair, bugüne kadar cesaretle söylenmekte zorlanılan sözlerin yer aldığı ve yüksek sesle tartışılamayan konuların işlendiği vurgulanarak, her türlü ayrımcılığa ve ötekileştirilmeye karşı duran, savaşın, kavganın, kendine benzemeyeni hor görmenin sorunun ta kendisi olduğunu anlatan filmin, bir anlamda ''Türkiye'nin hikayesi'' olduğu, insana dair her şeyi samimiyetle içinde barındırdığı, filmin ''çocuklara ve umuda'' adandığı da bildirildi.

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