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Dünya

"Daha önemli seslerin duyulmasını istiyoruz": Sony, PlayStation 5'in tanıtım organizasyonunun ertelendiğini duyurdu

02 Haziran 2020 15:39

T24 Dış Haberler

Sony, PlayStation 5 tanıtımının bu hafta yapılmayacağını ve ürünün ilk kez kamuya gösterileceği organizasyonun ertelenediğini duyurdu. 

PlayStation 5'in 4 Haziran'da tanıtılacağı belirtildi. Ürünün normalde bu perşembe günü tanıtılacağı açıklanmıştı.

Sony, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Dünyanın her yerindeki oyuncuların PS5 oyunlarını görmek için heyecanlı olduğunu anlıyoruz ancak şu anda bir kutlama yapma zamanı olmadığını düşünüyoruz. Şimdilik arka planda kalıp, daha önemli seslerin duyulmasını istiyoruz" ifadeleri yer aldı.

Yapılan açıklamada "Daha önemli seslerin duyulmasını istiyoruz" denilirken ABD'de siyah vatandaş George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinden sonra başlayan protestolardan bahsedildiği şeklinde yorumlandı.

 

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