Daha önce 'basit tehdit' suçundan ceza alan lise müdüründen talimat: Oruç tutamayan arkadaşlar ve personel, yiyecek-içecek ihtiyacını mutfakta gidersin

İstanbul Maltepe'deki Atilla Uras Anadolu Lisesi Müdürü Ulvi Ziya Akbaba, oruç tutmayan öğretmen ve öğrencilerin Ramazan ayı boyunca oruç tutan kişilerin yanında yemek yememesini istedi.

İstanbul Maltepe'deki Atilla Uras Anadolu Lisesi'nde müdür Ulvi Ziya Akbaba, oruç tutmayan kişilerin, oruç tutan öğrenci ve öğretmenlerin bulunmadığı alanda yemek yemeleri gerektiğini içeren bir talimat gönderdi.

Müdürün öğretmen ve yöneticilere gönderdiği talimatta şu ifadeler yer aldı: "İslam aleminin mübarek Ramazan ayının 2 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında nasipse gerçekleştireceğiz. Bu vesile ile çeşitli mazaretleri nedeniyle oruç tutamayan arkadaşların ve personelin yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını mutfak bölümünde gidermeleri oruçlu öğrencilerin olması nedeniyle daha dikkatli ve hassas davranmaları, oruç tutmayan öğrencilerin yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını kantin bölümünde gidermeleri nöbetçi öğretmenlerin bu konuya gerekli hassasiyeti göstermenizi, karşılıklı saygı çerçevesinde hareket edilmesini, öğrencilerin uyarılmasını önemle rica ederim."

Müdür Ulvi Ziya Akbaba, "kara tavşan" lakabını taktığı bir kadın öğretmene "Tavşan tavşan dolaşma, tavşanı vururlar" diyerek tehdit etmiş ve "basit tehdit" suçundan 1500 tl para cezası verilmişti.