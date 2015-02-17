Daha iyi CV nasıl hazırlanır?

Üniversiteden yeni mezun. İş başvuruları için özgeçmişini hazırlaması gerekiyor ama işe nereden başlayacağını bilmiyor. Ne herhangi bir işte çalışmış ne de staj yapmış. Gittiği üniversite averaj, notları da öyle. Bu kişi iş şansını nasıl artırabilir?

BBC'den Elizabeth Garone'un kağıt üzerinde nasıl daha iyi görünüleceğine yönelik haberi şöyle:

Özgeçmişini dikkat çekici kılmak için ne yapabilir? Bu sorun sadece yeni mezunlar için değil, ortalama işçiler açısından da geçerli. Yani herhangi bir üstün ya da ayırt edici özelliği olmayan insanlar özgeçmişlerini nasıl daha cazip hale getirebileceklerini iyi öğrenmeli.

Ohio Üniversitesi’nden Dan Farkas, noktaları birleştirmeyi ya da boşlukları doldurmayı iyi bilirseniz işle ilgili her türlü tecrübenin işe yarayacağını vurguluyor. Bunun için ilk önce, başvurulan iş için aranan şartları iyi incelemek gerekir. Oturup neler yaptığınızı düşünün ve bunların günümüzde nasıl yansıtılabileceğine kafa yorun.

Örneğin kafe ya da restoranda çalıştıysanız, satış işleriyle, müşteri hizmetleriyle, eğitimle de meşgul olmuşsunuz, hatta proje yöneticiliği yapmışsınız denebilir. Uzmanlar, meselenin yapılan işlerden söz etmek için yaratıcı ve etkili bir yol bulmada yattığını söylüyor.

Kendinizi azımsamayın

Avustralyalı kariyer koçu Mary Goldsmith, aynı işte yıllar boyunca çalışıp da şirkete yapılan katkıların farkında olmama ya da onları azımsama durumuna düşülebileceğini, aslında farkında olduğunuzdan çok daha fazlasını öğrendiğinizi belirtiyor.

Goldsmith, işin kapsamı aynı olsa da yeni teknolojileri öğrenmenin, normal sorumluluk alanlarının yanı sıra ilgilenilen diğer projelerin, müdür izinli olduğunda onun yerine yapılan işlerin vb. başvuruda sıralanması gerektiğini söylüyor. “Yaptığınız gönüllü işlerin yanı sıra aldığınız eğitim kurslarını da eklemeyi unutmayın,” diyor.

Bazı uzmanlar da iş hayatında olağanüstü başarıları olmamış insanların özgeçmişlerinde yetenek ve becerilerini sıralamalarını, bunların başka işlere de aktarılabilir özellikleri olduğunu belirtiyor.

Kişiyi anlatmalı

İş geçmişi çok fazla madde içermeyenler için uzmanlar başka konu başlıklarını devreye sokmayı öneriyor. Sadece çalıştığınız işyerlerini sırlamak yerine kendinizden, eğitiminizden, becerilerinizden, ilgi alanlarınızdan, toplumsam hayata katılımınızdan, başardığınız işlerden, eski patronlardan aldığınız övgülerden söz edebilirsiniz.

Özgeçmişinize farklı başlıklar ekleyerek sadece iş geçmişinizle değil diğer özellikleriniz ve yeteneklerinizle de kendinizi anlatma olanağı bulursunuz.

New York merkezli kariyer şirketi yöneticisi Patrice Tanaka, kendinizle ilgili daha ayrıntılı bilgi verecek yöntemleri kullanmak gerektiğini belirterek, “30’u aşkın iş hayatımda merakımı en çok cezbeden özgeçmişler, kişi hakkında anlamlı bir hikâye içerenleri oldu,” diyor. “En sıkıcı özgeçmişler, tarih sırasıyla iş bilgilerini sıralayan, kişinin arzuları, umutları, hayalleri ve amaçları hakkında hiçbir şey söylemeyen özgeçmişleridir.”