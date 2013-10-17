Daha ince ve sağlıklı olmanın sırrı ayakta durmak

Araştırmalar, pek çoğumuzun günde yaklaşık 12 saatini ya işyerinde bilgisayar önünde oturarak ya da evde televizyon izleyerek geçirdiğine işaret ediyor.

Buna uykuda geçen yedi saat de eklendiğinde günün 19 saati hareketsiz şekilde geçmiş oluyor.

Düzenli egzersiz yapmak dahi pek fayda etmeyebiliyor. Uzun süre oturmaktan kaynaklanan sağlık sorunlarının sonraki dönemde egzersizle aşılamayacağına dikkat çeken araştırmaların sayısı her geçen gün artıyor.

Bazı araştırmalar hareketli bir hayat sürenlere kıyasla tüm günü oturarak geçirenlerin iki yıl daha az yaşadığına işaret ediyor.

21'nci yüzyıl modern teknoloji nedeniyle tarihin en hareketsiz insanlarının yaşadığı dönem.

Çok oturmak neden tehlikeli?

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, İngiltere'de yapılan bir araştırma kapsamında, 10 emlakçıdan bir hafta boyunca günde üç saatlerini ayakta geçirmeleri istendi.

Deneklerin hareketleri hız ölçerle kaydedilirken, kalp atışları ve kan şekeri oranları da takip altına alındı.

Araştırma sonuçlarına göre deneklerin yemek sonrası kan şekeri seviyeleri, ayakta 3 saat geçirdikleri günlerde çok daha çabuk normal seviyeye döndü.

Kalp atışlarını takip eden cihazlar da deneklerin aynı günlerde daha fazla kalori yaktıklarına işaret ediyor.

Buna göre yakılan kalori miktarı bir yılda 30 bin kaloriyi, yani 3,5 kiloyu bulabiliyor.

Chester Üniversitesi'nde araştırmayı yürüten ekibin başkanı Doktor John Buckley'e göre fiziksel aktivite açısından değerlendirildiğinde, işyerinde günde 3-4 saati ayakta geçirmek yılda 10 maraton koşmaya eşdeğer.

Telefonda konuşulsa bile faydalı

Uzmanlar, herkesin işyerinde ayakta çalışamayacağını ama telefonda konuşurken ya da bir iş arkadaşıyla sohbet ederken ayakta durmanın fark yaratacağına inanıyor.

Biliminsanları, ayakta çalışmanın faydalarına ilişkin ilk araştırmanın 1950'li yıllarda yapıldığına dikkat çekiyor.

Lancet tıp dergisinde yayımlanan söz konusu araştırma, bilet kesen otobüs muavinlerinde kalp hastalığı riskinin şoförlere kıyasla yarı yarıya azaldığını gösteriyor.

Uzmanlar, tarihte pek çok ünlü ismin ayakta durarak çalışmayı tercih ettiğine hatırlatıyor.

Bu isimler arasında ünlü yazar Ernest Hemingway, İngiliz siyasetçi Winston Churchill, Amerikalı siyasetçi Benjamin Franklin ve yakın dönemde ABD'nin eski savunma bakanlarından Donald Rumsfeld de bulunuyor.