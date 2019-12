Daha fazla kadın aday istiyoruz

T24 - Üye sayısı 100 bin kişiyi aşan 20 STK ve kuruluş ile 9 bireysel katılımcı, her alanda kadın haklarını korumak için ‘Haklı Kadın Platformu’ çatısı altında bir araya geldi.





Platform temsilcileri, öncelikli amaçlarının, 12 Haziran seçimleriyle oluşacak Meclis’e çok daha fazla kadın vekil girmesini sağlamak olduğunu dile getirdi. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Kadınların TBMM’de eşit temsili, şiddetin her türlüsünden korunması, istihdamda hak ettikleri yeri bir an önce alması, ayrımcılıktan koruyacak yasaların hayata geçirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği için gereken adımların ivedilikle atılması ve politikaya katılımını engelleyen koşulların ortadan kaldırılması amacıyla, üye sayısı 100 bin kişiyi aşan 20 Sivil Toplum Kuruluşu (STK) ile 9 bireysel katılımcı, ‘Haklı Kadın Platformu’ çatısı altında bir araya geldi. Platformun öncelikli amacı, 12 Haziran 2011 seçimlerinden sonra oluşacak TBMM’ye çok daha fazla kadın milletvekili girmesini sağlamak.









'Öncelik kadınlardan yana olsun'



Kadınlar lehine düzenlemelerin bir an önce yapılması için parti yöneticileri ve il teşkilatları nezdinde konunun takipçisi olacak platform, eşit özelliklere sahip kadın ve erkek aday arasında kadın adaylara öncelik verilmesine dikkat çekecek ve seçmenleri, partilerin kadın aday göstermesi konusunda duyarlı olmaya çağıracak. Platforma destek vermek isteyenler, “www.haklikadinplatformu.org” web sitesi, 0212 677 02 16 telefon numarası ile facebook ve twitter’ı kullanabilecek.





'Eşitlikte sondan 9’uncu sıradayız'



Haklı Kadın Platformu’nun Bahçeşehir Üniversitesi Konferans Salonu’nda düzenlediği “Mecliste Kadınlar İçin Eşit Temsil İstiyoruz. Hemen Şimdi!” toplantısında konuşan platformun öncüsü Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, kadın olarak hakları olduklarını belirterek rakamların çok haksız olduğunu ve bu rakamların art arda sıralandığında gerçekten korkunç bir tablonun ortaya çıktığını söyledi. Dünya ülkelerinde kadın erkek eşitliği sıralamasında 134 ülke arasında Türkiye’nin sondan 9’uncu olduğunu belirten Vuslat Doğan Sabancı şu bilgileri verdi:





'Mayıs 2008’den beri kadın vali yok'



“Parlamentoda kadın oranı konusunda 181 ülkede Türkiye 105’inci. Bakanlar Kurulu’muzdaki 25 bakandan sadece ikisi kadın. TBMM’nin 17 ihtisas komisyonunda görev alan 477 milletvekilinden yalnızca 45’i kadın. Plan Bütçe Komisyonu’nun 40 üyesi arasında kadın vekil yok. Türkiye’de toplam sayısı 16 olan Büyükşehir Belediyeleri arasında kadın başkan yer almıyor. 2 bin 903 Belediye Başkanı’ndan yalnızca 26’sı kadın. Mayıs 2008 itibariyle, Türkiye’de 155 vali arasında tek bir kadın yok.”





‘Bu haksız tabloyu değiştireceğiz’



Vuslat Doğan Sabancı, toplumdaki kadına karşı ayrımcılık, şiddet ve haksızlığın sebeplerinin altında yatan en önemli etkinin, özellikle siyasi ve bürokraside kadın rakamının hak ettiğinin altında olmasından kaynaklandığını belirterek, “Biz onun için bir araya geldik. Başladığımız noktada 100 bin kişiyi aşan bir temsilimiz var. Çağrımız çok net, mecliste daha çok kadın milletvekili görmek istiyoruz. Hiçbir siyasi amacımız yok. Bu bir başlangıç. Umut ediyorum çok daha hızlı büyüyeceğiz ve bu haksız tabloyu değiştireceğiz” diye konuştu.





'Amacımız eşit temsil'



Selen Doğan (Uçan Süpürge): Kadınların siyasal yaşama katılımı bir lütuf değil demokratik bir haktır ve biz bu hakkı geri istiyoruz.

Çiğdem Aydın (KADER): Kadınların olmadığı, kendi hayatları hakkında alınan hiçbir karara katılmadığı bir demokrasi olamaz.



Dilek Bil (KAGİDER): Çözüm toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılığa son vermektir. İşe mecliste eşit temsille başlamak istiyoruz.



Fidan Aydın (AGİFED): Kadınlar dünyada toplumların yarısını oluşturuyorlar ama ne yazık ki kurumlarda bu eşitliği sağlayamıyoruz. Bu da adaletsizliğe yol açıyor.



Canan Güllü (Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu): Biz, parlamentoda yüzde 50 temsil edilinceye kadar çabamıza devam edeceğiz.



Fatma Bostan Ünsal (Başkent Kadın Platformu): İnsan hakları söyleminin genelde kadın haklarını hayata geçirmekte yetersiz kaldığını biliyoruz. Bu eşitsiz durum geçmişte kalmadı bugün hâlâ devam ediyor.



Meral Tamer (Gazeteci-Yazar): Kadın STK’ları birbirleriyle rekabet ederken aynı zamanda dayanışma içinde olmalılar. Bu alan boş bırakılmış. Ben de bunun bayraktarlığını yapmaya hazırım.



Prof.Dr. Aysel Çeliker (ÇYDD): Siyasette ve karar mekanizmalarında eşit temsil demokrasinin ve insan haklarının gereğidir.



Av. Ayşen Önen (Türk Hukukçu Kadınlar Derneği): Siyasi Partiler Yasası’nda bulunan siyasi parti tanımında ‘demokratik devlet’ vurgusu yapılıyor. Ancak siyasette kadın temsilinin düşük olduğu yerde, tam bir demokrasiden söz edilemez. Nüfus oranında eşit temsil şarttır.



Tijen Mergen (Yönetici): Bu kadar farklı amaçlar için çalışan kadınların, eşit temsil için bir araya gelmesinden dolayı büyük bir heyecan duyuyorum.





100 bin kişiyle yola çıkıldı



Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı’nın öncülüğünde oluşturulan Haklı Kadın Platformu, AGİFED, Antalya TOAYDER Kadın Kolu, Aralık Derneği, Başkent Kadın Platformu, CNN Türk, ÇYDD, Hürriyet Aile İçi Şiddete Son! Kampanyası, İstanbul Bakırköy Kent Konseyi Kadın Meclisi, İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği, KA.DER, KAGİDER, KAMER, Marmara Grubu Vakfı, NTV, TÜRKONFED, Türk Hukukçu Kadınlar Derneği, Türk Kadınlar Birliği, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, TÜSİAD, Uçan Süpürge gibi kuruluşların yanı sıra iş kadınları, yöneticiler, gazeteciler ve akademisyenlerden oluşuyor.