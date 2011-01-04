-DAHA FAZLA ELEMAN ARADILAR İSTANBUL (A.A) - 04.01.2011 - İş ve insan kaynakları sitesi Yenibiris.com'un 2010 yılı istihdam bilançosu çalışmasına göre, Türkiye'de firmalar 2009 yılına kıyasla yüzde 50 oranında daha fazla eleman arayışına girdi. 2009 yılının en çok ilan verilen ''satış temsilcisi'' pozisyonu 2010 yılında da işverenlerin en çok aradığı pozisyon olma özelliğini sürdürdü. Geçen yıl, yayımlanan ilanlara göre ''satış temsilcisi''nden sonra 2009 yılından farklı olarak en çok ''muhasebe elemanı'' arandı. Sektörler açısından bakıldığında, en fazla ilan yayımlanan sektörler 2010 yılında yüzde 10,36'lık oranla hizmet, yüzde 7,24'lük oranla yapı-inşaat ve yüzde 6,93'lük oranla sağlık-tıp olarak sıralandı. Adaylar, 2009 yılında en fazla perakendecilik ve toptancılık sektörüne başvuru yaparken, 2010 yılında tercihlerini sağlık-tıp sektöründen yana kullandı. Ancak perakendecilik ve toptancılık sektörü popülaritesini kaybetmeyerek, adayların en çok başvurduğu ikinci sektör oldu. Bunu, halkla ilişkiler sektörü izledi. Adayların en fazla başvurduğu ilk üç pozisyon satış temsilcisi, muhasebe elemanı ve mağaza sorumlusu oldu. 2009'da en çok ilan yayımlanan iller sıralamasında İstanbul, yüzde 53,22 oranıyla ilk sırada yer alırken, bu oran 2010'da yüzde 35'e geriledi. 2009'da İstanbul'u Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Tekirdağ, Adana, Konya, Muğla, 2010'da ise 2010'da Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Tekirdağ, Adana, Konya, Edirne izledi. -''SAĞLIK-TIP SEKTÖRÜNÜN YILDIZI PARLADI''- Yenibiris.com Genel Koordinatörü Burçak Pak Yılmaz, 2008'in ikinci yarısında krizin etkilerinin Türkiye'de görülmeye başladığını hatırlatarak, özellikle Ekim 2008'den itibaren ilanlarda ciddi oranlarda azalma gözlediklerini ifade etti. Yılmaz, Eylül-Ekim 2009 gibi krizden çıkışın ilk ışıklarının hizmet sektörüyle verildiğini belirterek, şunları söyledi: ''Hizmet sektörüyle kast edilen, sağlık ve bilişim değil, diğer firmalara veya insanlara hizmet sunan, temizlik, güvenlik, araba kiralama gibi firmalar. Kriz döneminde maliyet tasarrufu amacıyla pek çok hizmetin taşerona verilmeye başlaması, bu sektörleri destekledi. 2009'un sonunda yavaş yavaş ilan sayısında artış başladı. 2010'un ilk 3 aylık değerlendirmesinde de dikkatimizi çeken, hizmet sektörü oldu. Nisandan itibaren yavaş yavaş sınai büyüme geri geldi. İkinci altı aylık periyotta tekstili büyük çıkışta gördük. 2010 yılı boyunca yapı-inşaat sektöründe artış gözlendi. Bizim rakamlarımızdan şu sonuca varabiliyoruz; Türkiye, hizmet sektörü ve ardından da inşaat sektörüyle ciddi anlamda kalkındı.'' ''Krizde en az zarar gören'' sektöre perakende örneğini veren Yılmaz, sağlık-tıp sektörünün son 2 yıldır ilanda ve başvuruda yıldızının parladığını ve 2010'un en çok başvuru alan sektörü olduğunu kaydetti. Yılmaz, genel olarak 2010'da 2009'a göre tüm ilanlarda yüzde 50 oranında artış gözlendiğine ve 2008 ile kıyaslandığında, söz konusu yıl değerlerinin üstüne çıkıldığına değinerek, ''Şu anda bizdeki ilan ve çeşitliliği, Türkiye'nin istihdam açısından en azından krizi atlattığını gösteriyor'' dedi. -BİLİŞİM ELEMANI- Geçen yıl, en zor sağlık sektörüne eleman bulunduğunu ve sektörün başvuru ihtiyacının tükenmediğini dile getiren Yılmaz, özellikle teknisyen, hemşire gibi sağlığın doktorluk dışındaki pozisyonlarında talebin yüksek iken, tüm sektörlerde nitelikli ara elemanın, 2010 yılında en zor ihtiyacı karşılanan pozisyonlar iş alanları olduğunu belirtti. Yılmaz, sektöründe 2011'de yüzde 20-30 arasında büyüme beklendiğini ifade ederek, sağlık-tıp alanının yükselişine devam etmesinin beklendiğine ve muhasebe elemanı pozisyonunun yıl sonuna doğru doygunluğa ulaşma olasılığına işaret etti. Bilişim sektöründeki yükselmenin son 3 ayda görüldüğüne dikkati çeken Yılmaz, ''Bilişim ciddi bir yükselme eğiliminde. Bu yıl bilişimcilerin olacak'' dedi.