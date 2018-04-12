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Ekonomi

Daha dün yapılmıştı; motorine bir zam daha!

İstanbul'da motorinin litre fiyatı 5.59'a çıkacak!

12 Nisan 2018 12:40

Dün motorine yapılan 17 kuruş zamdan sonra bugün de yine motorine 13 kuruş zam yapıldı. Motorinin litresi iki günde 30 kuruş zamlandı.

Açıklama Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası tarafından yapıldı. Yapılan açıklamada, “Cuma gününden geçerli olmak üzere Motorin grubunda 13 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor” ifadeleri kullanıldı.

Beklenen bu zammın ardından İstanbul’da motorinin litre fiyatı 5.59’a çıkacak. Ankara’da 5.49’dan 5.62’TL’ye, İzmir’de de 5.56 TL’ye çıktı.

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