Ergenlik çağı sonuna kadar çocukların biyolojik saati farklı olduğu için, sabahları daha çok uyuyan öğrenciler daha başarılı oluyor. İngiliz uzmanlar bu nedenle okulların öğleden sonra başlaması gerektiğini savunuyor.



Oxford Üniversitesi’nden nörolog Russel Foster, yaptıkları araştırmalar sonucunda 20 yaşına kadar çocukların biyolojik saatlerinin farklı olduğunu, bu nedenle erken saatlerde okula gitmeye zorlamanın çocuklarda zayıf hafızaya, motivasyon eksikliğine ve depresyona neden olabileceğini söyledi.



Foster’a göre çocukların daha fazla uyuyabilmesi gerekiyor ve okulların başlama saatleri öğleye çekilirse öğrencilerin başarı oranı da artacak.



“Pek çok okulda, günün optimal olmayan saatlerinde çocuklar eğitime başlıyor ve pek çok üniversite öğrencisinde yeterince uyuyamamaktan dolayı tehlikeli durumlar ortaya çıkıyor” diyen Foster, çocuklarda beyinlerinin gün içindeki uyanık kalma sürelerinin yaşları büyüdükçe arttığına dikkat çekiyor.



Bu süreç yirmi yaşına kadar devam ediyor ve bu yaştan büyük yetişkinler günün daha büyük bölümünde uyanık kalıyor.



Sürekli jet-lag hali



Foster, şu anki uygulamalarda çocukların ‘sürekli jet-lag’ halinde kaldıklarını belirtiyor ve bu duruma çözüm olarak okulların en azından saat 11’de başlamasını öneriyor.



Daha önce ABD’de yapılan araştırmalar, uykuyu düzenleyen melatonin hormonunun çocukların beyinlerinde yetişkinlere göre daha geç salgılandığını bu yüzden de çocukların biyolojik saatlerinin daha geç saatlere ayarlı olduğunu göstermişti.



Prof. Foster, çocukların biyolojik saatlerini iki ila dört saat arasında ötelenmiş olduğunu belirtiyor ve Almanya ve ABD’deki bazı uygulamalarda okul saatlerini öteleyememenin, öğrencilerin başarı oranının yükseldiğine dikkat çekiyor.

