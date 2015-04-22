Daha çok seks yapan, daha çok kazanıyor

Uluslararası Manpower dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, daha çok seks yapan kişiler iş hayatlarında daha başarılı oluyor ve daha çok para kazanıyor.

IZA Enstitüsü’nden ekonomist Dr. Nick Drydakis başkanlığında yürütülen çalışmada, 7 bin 500 kişinin cinsel hayatları ve işleri hakkında verdiği bilgilerden yararlanıldı.

The Mirror'ın haberine göre; haftada iki ya da üç kez seks yapanlar, daha az seks yapanlara göre yüzde 4.5 daha fazla kazanıyor. Sağlık sorunu yaşayan ve cinsel hayatları daha aktif olanlar ise benzer sorunlar yaşayıp daha az seks yapanlara göre yüzde 1.5 daha çok kazanıyor.

Uluslararası Manpower dergisinde yayınlanan araştırmada, "cinsel aktivitenin sağlık, yaşam kalitesi ve esenlik ölçüsü olarak kabul edilebileceği" bilgisi yer aldı.

Telegraph'a araştırmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Dr. Drydakis, "Teori, insanların sevmeye ve sevilmeye, cinsel olarak ya da değil, ihtiyacı olduğu sonucunu doğurdu. Bu unsurların olmayışı, insanların yalnızlığa, sosyal kaygı ve depresyona daha yatkın olmasına neden oluyor. Tüm bu faktörler de onların çalışma hayatını etkiliyor" dedi.